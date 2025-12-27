Detenido en Palencia por octava vez en lo que va de año y segunda en cuatro días por desórdenes públicos

Un hombre ha sido detenido este pasado viernes en Palencia por octava vez en lo que va de 2025 por desórdenes públicos. Y es el segundo arresto en cuatro días por hechos similares.

Agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por la sala CIMACC 091 tras llamar los vigilantes de seguridad del centro comercial Las Huertas por un hombre que estaba insultando y arremetiendo contra el personal, tras haber sido retirado previamente de la calzada.

El presunto autor se negaba a abandonar la vía pública, tirándose de manera repetida entre los coches que se encontraban circulando con normalidad, lo que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios y la suya propia.

Al llegar, tras volver a retirar al hombre del carril de circulación en varias ocasiones, este volvió a empujar a los vigilantes y también a los agentes de la Policía Nacional, al mismo tiempo que profería amenazas e insultos, por lo que se procedió a su detención.

Durante el arresto, el varón se negó reiteradamente a ser asistido por el personal médico que se desplazó hasta el lugar, insultando igualmente a los sanitarios.

El hombre había sido detenido por hechos similares el pasado lunes, 22 de diciembre, y en el último año suma ocho arrestos policiales por circunstancias parecidas.

Además, en su historial cuenta con un total de 28 detenciones por hechos de diferente naturaleza, incluidas los ocho arrestos de este 2025.

De la misma manera, en los últimos meses le han sido tramitadas 15 propuestas de sanción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por diferentes alteraciones del orden público y enfrentamientos a policías, vigilantes de seguridad y sanitarios.

Durante este sábado, 27 de diciembre, pasará a disposición del Juzgado de Instrucción que se encuentre en funciones de guardia en Palencia.