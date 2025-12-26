Luto en Baltanás tras la muerte del pequeño Fabio de 12 años: una Navidad rota por el dolor

Lo que tenía que ser un día de felicidad y celebración se convirtió, este 25 de diciembre, en uno de luto en la localidad palentina de Baltanás que se sumió en la tragedia.

Fabio, un menor de 12 años, fallecía y otras tres personas resultaban heridas tras una intoxicación por monóxido de carbono.

Una alerta a las 10:29 horas del día de ayer, con una llamada a la Sala de Operaciones del 112 en Castilla y León, solicitaba la asistencia para el menor y otro hombre de 33 años, inconscientes en una vivienda de la calle de la Virgen del municipio.

Además de estas dos víctimas en estado más grave, una mujer de 21 años y una niña de dos presentaban dolor de cabeza.

El Ayuntamiento de Baltanás, a través de un escrito firmado por la alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida, decretaba luto oficial desde las 15:00 horas del 25 de diciembre y hasta las 18:00 horas de este 26 del mismo mes.

Durante este periodo de luto, las banderas de los edificios municipales ondean a media asta con crespón negro como símbolo de luto en el municipio por el trágico suceso.

Desde el consistorio trasladaban sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos y mandaban todo el apoyo de los vecinos y vecinas del pueblo en “estos momentos tan duros”.

“El Ayuntamiento de Baltanás lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro vecino Fabio, a causa de un trágico accidente”, señalaba el comunicado de Alcaldía.

Un día duro en Baltanás.