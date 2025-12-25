Armisén asegura que "la buena gestión", con presupuesto récord y deuda cero, ha hecho de 2025 "un año transformador"

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, califica 2025 como un año "de ilusión y transformador", en el que la buena gestión económica, con un presupuesto récord de 107 millones de euros y el cierre del ejercicio con deuda cero, fue la clave para ejecutar “importantes proyectos de modernización” de servicios, transformación patrimonial y sostenibilidad turística financiados con fondos europeos

La presidenta provincial destaca la ejecución de proyectos turísticos y patrimoniales, el apoyo al empleo rural y la lucha contra la despoblación, mientras reclama al Gobierno central mayor inversión en infraestructuras y conectividad.

En un balance de año a Ical, Armisén expresa sentir un “especial orgullo” por el trabajo de su equipo, en el que incluye no solo a los diputados sino, sobre todo, a los funcionarios de la institución, “cuya labor transmite una imagen de buena gestión y servicio público”.

En el plano económico, la presidenta subraya el significativo aumento presupuestario, que pasó de 65 millones de euros en 2015 a 107 millones en el presente ejercicio, para cerrar el año con deuda cero. Esta solidez financiera, según Armisén, permitió ejecutar entre el 80 y el 90 por ciento de los cuatro planes de sostenibilidad turística financiados con fondos europeos captados previamente, con resultados tangibles y visibles en toda la provincia. "La gestión económica avala que podamos tener esos buenos resultados y concurrir con nuevos proyectos", señala la presidenta.

Entre las obras destacadas figuran el carril bici desde Aguilar de Campoo hasta el embalse; el acondicionamiento de playas fluviales; la “profunda” mejora de la Cueva de los Franceses -con nueva iluminación y limpieza que ha transformado su aspecto, y proyectos futuros como videomapping y otros acondicionamientos-, así como numerosas rutas señalizadas en la Montaña Palentina, como el Cañón de La Horadada con pasarelas de seguridad.

En el ámbito del Camino de Santiago, Armisén resalta la inversión de dos millones de euros en el plan de ‘Los Faros del Camino’, que culminó los campanarios de diversos municipios, la creación de una página web dedicada al astroturismo y mejoras en la seguridad de los peregrinos, como el desvío en Itero de la Vega para evitar que transiten por la carretera.

Respecto al Canal de Castilla, gestionado en gran parte desde Palencia en colaboración con Burgos y Valladolid, menciona la rehabilitación de caminos de sirga con pasarelas continuas y la restauración de puentes históricos, y destaca especialmente el puente de Las Arcas en la capital.

Otro foco importante fue el patrimonio romano, tema central del Día de la Provincia en 2025. La presidenta informa de que ya han comenzado las obras en la Villa Romana La Tejada, que se ejecutarán a lo largo del próximo año y que será gestionada por la Diputación al igual que La Olmeda. Además, avanza el inminente inicio de las actuaciones en el Castillo de Monzón, donde la mayoría de estos proyectos son diseñados por los arquitectos propios de la institución.

Al cumplirse diez años al frente de la Diputación, Armisén resume su mandato como una etapa de "buena gestión económica y de proyectos", con el objetivo inicial de poner el patrimonio provincial en perfecto estado y convertirlo en motor económico cumplido en gran medida gracias a la captación de oportunidades de financiación. La presidenta recuerda hitos como la puesta en servicio del pabellón de Villamuriel o la creación del Museo de Saldaña.

“El patrimonio de la Diputación tenía que estar en perfecto estado y debería ser un motor de recursos para la provincia. Creo que lo estamos consiguiendo”, remarca Armisén.

Para 2026, cuando el presupuesto aumentará un 5,13 por ciento, las prioridades pasan por culminar los proyectos en marcha y atender nuevas demandas sociales. Entre ellas, la vivienda. “Fuimos casi la única diputación que hace un año empezó a destinar más de un millón de euros para la vivienda”, argumenta la presidenta. Asimismo, hace hincapié en otros hitos como la repoblación mediante la relicitación de servicios de reto demográfico como el Proyecto Arraigo, y la movilidad.

En este último ámbito, Armisén celebra los más de 350.000 usuarios de las líneas de transporte al norte de la provincia desde 2017 y el éxito de los pilotos de la plataforma Dipucar en Baltanás, Saldaña y Cervera, que se extenderá al resto del territorio tras aprender de la experiencia.

En apoyo al tejido empresarial y la fijación de población, la institución superó los dos millones de euros en ayudas directas para nuevas actividades y ampliaciones que generen empleo, esenciales en el medio rural.

"La Diputación de Palencia es de las pocas que tenemos una línea de apoyo al tejido empresarial de la provincia”. Como ejemplos, Armisén señaló el desarrollo de comercios locales como en Calzada de los Molinos o empresas como System Lonch en Torquemada. “Eso está permitiendo la modernización de algunas de las empresas que existen y que crezcan”.

Además, destaca el impulso a la marca Alimentos de Palencia, con presencia en ferias internacionales que representa un "salto importante" para los productores agroalimentarios.

Todas estas acciones se enmarcan en la Agenda Rural provincial, que incluye iniciativas como el proyecto Bosque Modelo para aprovechar mejor el sector forestal. Armisén apunta una mejora en los datos demográficos recientes, con más inmigración que emigración, aunque reconoció el persistente crecimiento vegetativo negativo y la necesidad de seguir atrayendo población que valore las oportunidades del territorio.

En el capítulo de relaciones institucionales, la presidenta enumera varias reivindicaciones al Gobierno central. “Es necesaria la conexión directa de la autovía al polígono industrial, la mejora de accesos a polígonos como El Arriero, el despliegue urgente de conectividad digital y la cobertura telefónica en todo el territorio, la reposición de daños por obras ferroviarias, la parada del AVE en Venta de Baños como histórico nudo ferroviario, horarios más adaptados a necesidades profesionales o la cesión de patrimonio estatal abandonado”, argumenta Armisén.

En ese sentido la presidenta pone como ejemplo el actual estado de la nave de la Estación Pequeña. “Se la solicitamos en su momento al anterior Delegado, de hecho me consta que hubo empresas que solicitaron poder instalarse y creo que la peor de las soluciones para el patrimonio es que se caiga, porque realmente tenemos ese patrimonio abandonado y tampoco se busca una solución de colaboración”, explica.

“Nadie entendería que la Diputación dejara caer el Palacio de la Diputación o estuviera en malas condiciones”, añade.

Además, la presidenta solicita la creación de un juzgado especializado en capacidades familiares dada la presencia de centros como San Juan de Dios y Hermanas Hospitalarias. “tenemos dos centros que implican una tramitación muy especializada y muy elevada de asuntos”, afirma.

Los incendios en la Montaña Palentina

Sobre los devastadores incendios del verano en la Montaña Palentina, Armisén califica el episodio como "muy duro" para vecinos y profesionales y valora la respuesta inmediata de la Diputación con los nueve parques de bomberos activados y más de 70 efectivos coordinados con la Junta de Castilla y León. Para 2026, avanzará el nuevo modelo provincial con dos parques ya operativos desde noviembre en Aguilar y Saldaña, el proyecto del parque sur en Venta de Baños en enero, y un programa de 21 millones de euros en infraestructuras, equipamiento, tecnología y formación.

Mirando al futuro, la presidenta presentó el Plan Provincial de Abastecimiento de Agua como un proyecto "muy ambicioso" para garantizar suministro de calidad desde las cabeceras de Carrión y Pisuerga, con un diagnóstico en marcha y plataforma digital municipal. “El gran reto de las próximas generaciones va a ser el agua, tener un agua suficiente, de calidad y a un precio que podamos sostener los vecinos de los pueblos”.

Asimismo, señala que el proyecto tiene una inversión de 170.000 euros y que ya comenzó a ejecutarse. “Vamos a ir a municipio a municipio para tener siempre la foto fija de los abastecimientos y de la situación provincial”, dice, y añade que pretende reforzar la gestión de la vivienda, la movilidad y la conectividad. “Tenemos que seguir conectando territorios, haciendo caminos, carreteras, pero ahora lo fundamental es conectar personas”.

También avanza la preparación del eclipse solar de agosto de 2026, con colaboración con la Asociación Astronómica Palentina, compra centralizada de gafas homologadas para los habitantes de las localidades que así lo deseen, acciones educativas previas y coordinación interadministrativa para gestionar la movilidad y promover el astroturismo y el patrimonio, aprovechando que Palencia se encuentra en la franja central mundial de visibilidad.

Elecciones autonómicas

En clave autonómica, ante las elecciones de marzo, Armisén defiende el aval de gestión del PP en Castilla y León, su capacidad de adaptación y su enfoque en servicios esenciales como atención a mayores, educación gratuita de 0-3 años, conciliación o impulso económico, frente a alternativas nacionales. “El Partido Popular es un partido de Gobierno, de compromiso con su tierra, y también es un partido capaz de transformarse y adaptarse a la modernidad y a las nuevas necesidades de la sociedad”, explica.

Además, la presidenta rechaza que la longevidad en el gobierno sea negativa y destaca el arraigo y los valores del partido. “Es verdad que en Castilla y León llevamos mucho tiempo gobernando, pero eso no quiere decir que no nos sepamos adaptar ni como organización ni como partido con vocación de servicio público. Sabemos adaptarnos y, sin duda, tenemos un aval de gestión. No nos gusta el ruido, pero nos gusta la gestión”.

Sobre la relación institucional con otros partidos como Vox, la presidenta de la Diputación señala que “se trata de un partido político que fue el partido de coalición de gobierno de Castilla y León y que no le ha compensado seguir gobernando, probablemente por táctica política, y ha abandonado el gobierno. Yo soy poco de los que abandonan. Cuando alguien te elige me parece que es un honor”. En ese sentido, la presidenta explicó que “en Palencia hemos tenido otro ejemplo ya que tuvo un concejal electo que no tomó la posesión y que renunció al acta”.

Finalmente, sobre las listas electorales, subraya que los procuradores forman el equipo del presidente autonómico y califica a Carlos Fernández Carriedo como "un valor" para la Comunidad, ya que fue elegido por los tres últimos presidentes autonómicos. “Esté donde esté el consejero Carriedo aportará gran valor a la tarea que haga”.