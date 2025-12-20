Guardias civiles alertan del peligro que corren los pacientes del Hospital Río Carrión cuando trasladan presos de La Moraleja

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que las condiciones actuales de custodia de presos del Centro Penitenciario palentino de la Moraleja en las urgencias y consultas del Hospital Río Carrión de Palencia "no garantizan la seguridad ni de los agentes ni de los ciudadanos".

Según la asociación, los presos comparten espacios con pacientes, lo que genera "situaciones muy incómodas" y riesgos de interacción directa.

La AEGC subraya en un comunicado que los usuarios del hospital "desconocen la peligrosidad de los presos", lo que incrementa la tensión tanto para los ciudadanos como para los guardias civiles encargados de la custodia.

Además, alertan del riesgo de fuga durante las horas de espera en urgencias o consultas. "¿Quién asegura que entre los pacientes que esperan consulta no haya alguien dispuesto a ayudar a fugarse al preso?", alertan.

La Comandancia de Palencia tiene constancia de esta situación, ya que la AEGC asegura que ya presentó un escrito al anterior jefe alertando sobre el riesgo que corren agentes y ciudadanos.

La asociación reclama la creación de un espacio que permita "mejorar la seguridad, evitar el contacto innecesario entre internos y usuarios del hospital y asegurar un entorno adecuado para la custodia".

AEGC aclara que se trata de un problema "diario", presente tanto en consultas externas como en urgencias. Por ello, propone la utilización de las Unidades de Acceso Restringido (U.A.C.) para que los presos esperen a ser atendidos sin contacto con otros pacientes, o bien habilitar un espacio similar.

La explicación de que estos espacios no están cerca de urgencias "solo es una excusa", ya que un traslado de pocos minutos limitaría la interacción al mínimo.

La asociación critica que la dirección de la prisión no considere las necesidades de los guardias civiles. Según la AEGC, las U.A.C. pertenecen a Instituciones Penitenciarias y se destinan únicamente al uso del Cuerpo Nacional de Policía.

"Para la dirección de la cárcel, solo tienen derecho a seguridad los policías, no los guardias civiles ni los ciudadanos palentinos", critican en su escrito.

La AEGC recuerda que, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, existe la obligación de garantizar condiciones laborales dignas y adecuadas para el desempeño de las funciones. En Palencia, consideran que esta norma se está incumpliendo en la custodia de presos en el hospital.

El Centro Penitenciario de La Moraleja, de donde provienen los internos, se encuentra entre las prisiones con mayor número de agresiones a funcionarios, con más de 20 registradas este año.

Por ello, la asociación insiste en que "no tener el espacio que reclamamos pone en riesgo a guardias civiles y a ciudadanos". La AEGC pide de manera urgente el uso de las U.A.C. existentes o la creación de espacios similares para garantizar seguridad y tranquilidad en el hospital.