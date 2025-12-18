Recuperan en Palencia a dos niños sustraídos en Madrid y la Policía detiene al padre y a la tía

La sustracción de dos menores en pleno distrito madrileño de Arganzuela activó a finales de noviembre una investigación policial que culminó apenas 72 horas después en Palencia, con la detención de dos familiares directos y la recuperación de los niños en perfecto estado de salud.

Aunque la operación llevada a cabo no ha trascendido hasta hoy, los hechos se remontan al 24 de noviembre, cuando la madre de los menores denunció ante la Policía Nacional que había perdido todo contacto con sus hijos mientras se encontraba trabajando. En ese momento, los niños estaban en su domicilio con la cuidadora.

Según la investigación, una tía paterna se presentó en la vivienda solicitando ver a los menores. La cuidadora accedió y permitió que los acompañara con la intención de reunirse posteriormente con la madre. Sin embargo, durante el trayecto apareció la expareja de la mujer, padre de los niños, y entre ambos lograron convencer a la cuidadora de que debían llevárselos, desapareciendo desde ese momento sin dejar rastro.

La madre no volvió a saber nada de sus hijos ni de las dos personas implicadas, lo que llevó a la Policía Nacional a iniciar una búsqueda urgente. Las pesquisas condujeron rápidamente hasta un domicilio en Palencia, residencia de la tía paterna, donde los agentes sospechaban que podían encontrarse los menores.

Tras varios intentos fallidos de comprobación en ese inmueble, el 27 de noviembre los investigadores localizaron al progenitor cuando circulaba en su vehículo acompañado por uno de los niños, procediendo a su detención. De forma paralela, fue arrestada la tía paterna en el domicilio investigado, donde se encontraba el otro menor.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de sustracción de menores. Los niños fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia y atención en un centro de acogida.

Posteriormente, un indicativo policial se desplazó desde Madrid hasta Palencia junto a la madre, equipado con sistemas de retención infantil, para hacer efectiva la entrega de los menores, que regresaron con ella a su domicilio materno en Madrid, en perfecto estado de salud.