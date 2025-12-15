Un conductor novel de 18 años sufre un aparatoso accidente en Palencia: triplicaba la tasa de alcohol

Con la L hay que tener mucha precaución. La Policía Local de Palencia investiga a un conductor novel de 18 años después de que sufriera una salida de vía en la calle Labrador durante la madrugada del domingo.

El joven dio positivo en la prueba de alcoholemia, con un resultado de 0,65 miligramos por litro de aire espirado, triplicando la tasa permitida para conductores noveles.

El suceso se produjo en torno a las seis de la mañana, cuando la Unidad de Atestados de la Policía Local recibió el aviso del accidente. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas que atendieron a los cuatro ocupantes del turismo.

Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido, ya que el vehículo no llegó a precipitarse a un vaciado de obra existente en la zona.

Tras comprobar el buen estado de los jóvenes, los agentes sometieron al conductor a la correspondiente prueba de alcoholemia, que confirmó el consumo de alcohol.

Al tratarse de un accidente de tráfico, los hechos constituyen un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal.

El conductor, que cuenta con apenas cinco meses de antigüedad en el permiso de conducir, será sometido a un juicio rápido.

El vehículo fue retirado del lugar por la grúa del seguro.