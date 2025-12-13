Los Alimentos de Palencia conquistan los supermercados de Alemania esta Navidad: socorritos, sobaos y mucho más

Varios productos amparados bajo la marca de calidad Alimentos de Palencia cruzarán estas Navidades las fronteras nacionales para estar presentes en el mercado alemán.

Bajo el eslogan “Diese Weihnachten: Setz auf Alimentos de Palencia” (Esta Navidad apuesta por Alimentos de Palencia), los consumidores que acudan al supermercado de productos españoles Lecker Olé, en la ciudad de Frankfurt, podrán encontrar una selección de dulces palentinos especialmente pensados para la campaña navideña.

En concreto, el establecimiento contará con dos expositores exclusivos dedicados a productos de la provincia, en los que se ofrecerán socorritos, sobaos, chocolate y otros dulces típicos, elaborados por las empresas palentinas Pastas y Hojaldres Uko, Productos Alpe y Trapa.

Esta iniciativa comenzó a gestarse el pasado mes de octubre, a raíz de la colaboración entre la Cámara de Comercio de Palencia y la Cámara de Comercio de España en Alemania durante la celebración de un evento de degustación de productos palentinos en Berlín.

Lecker Olé

De aquel encuentro surgió la oportunidad de colaborar con el supermercado Lecker Olé, un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados dedicado principalmente a la venta de productos españoles importados en Frankfurt.

Gracias al trabajo conjunto de ambas cámaras, se facilitó el contacto entre los productores palentinos y el importador alemán, que mostró un especial interés por los productos dulces debido a su buena acogida durante la campaña navideña.

Como apoyo a esta operación comercial, la Cámara de Comercio de Palencia adquirió dos expositores corporativos de Alimentos de Palencia, además de reservar un espacio específico dentro del supermercado para su instalación durante el mes de diciembre.

Asimismo, se ha diseñado un plan de acciones promocionales que incluirá degustaciones de producto, con el objetivo de dar a conocer la calidad y singularidad de los alimentos palentinos al consumidor alemán. Estas actividades se llevarán a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Alemania.

Desde la Cámara de Comercio de Palencia, el objetivo principal de esta iniciativa es impulsar la promoción del producto palentino en Alemania y lograr que estas adquisiciones se mantengan más allá del periodo navideño, favoreciendo así la internacionalización de las empresas participantes.

Este propósito se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, puesto en marcha en 2019 y cofinanciado por la Diputación de Palencia, cuyo fin último es el aumento de las exportaciones palentinas.