El Canal de Castilla, más accesible: instalarán un nuevo embarcadero y escaleras para llegar al acueducto de Abánades

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en el embarcadero de Carrecalzada y en el acueducto de Abánades, ambos situados en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos).

Los presidentes de las tres diputaciones integradas en el Consorcio —Ángeles Armisén (Palencia), Borja Suárez (Burgos) y Conrado Íscar (Valladolid)— visitaron esta mañana los trabajos.

La intervención, con un coste total de casi 92.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, busca mejorar las condiciones de uso, seguridad y disfrute de estos singulares espacios.

El proyecto contempla una actuación destacada en el entorno del acueducto de Abánades, donde se sustituirá el embarcadero actual y se instalarán escaleras para acceder a la base del acueducto. Esta novedad ofrecerá a los visitantes una perspectiva diferente para valorar la magnitud de la obra de ingeniería histórica.

Además, en el entorno de Carrecalzada se actuará sobre los accesos a los antiguos almacenes y se reorganizarán las zonas de aparcamiento. Ambas zonas verán la instalación de alumbrado público de alta eficiencia energética, señalización renovada y mejoras paisajísticas.

Financiación Europea para la Sostenibilidad Turística

La obra se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, un amplio programa financiado con fondos europeos (NextGenerationEU) del Plan de Recuperación. Por su parte, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió al Consorcio una subvención directa de 2 millones de euros para la ejecución del plan.

La actuación en Melgar de Fernamental se integra en el Eje 1 del plan, dotado con 620.000 euros, cuyo objetivo es mejorar el paisaje y la continuidad de los Caminos de Sirga para facilitar el tránsito peatonal y ciclista y mejorar el acceso a los puntos más emblemáticos del Canal. Asimismo, el plan cuenta ya con más de 1,6 millones de euros comprometidos, cerca del 80% de su presupuesto total.