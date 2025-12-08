'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema, mejor cortometraje del Aguilar Film Festival: una gala muy emotiva y con sorpresas

El cortometraje de animación gallego ‘El cuerpo de Cristo’, dirigido por Bea Lema, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje del 37º Aguilar Film Festival (AFF).

El trabajo, una adaptación de la novela gráfica que ganó el Premio Nacional de Cómic 2024, cuenta la historia de Adela, una mujer a quien el demonio ronda y que busca refugio en la religión ante la ineficacia de la psiquiatría.

El jurado oficial —integrado por Mari Liis Keevallik, Paloma Concejero, Esteban Crespo, Silma López y Michał Matuszewski— destacó que el cortometraje mereció el máximo galardón por "aportar una visión cargada de ternura y lirismo a una cuestión tan delicada como la salud mental de las mujeres en tiempos de dictadura".

Asimismo, subrayaron el simbolismo del uso de la técnica del bordado en su animación. La productora Chelo Loureiro, ganadora de cuatro Goya, recogió el premio en nombre de Lema.

En el palmarés principal, el premio al Mejor Cortometraje Español (Ramón Margareto) recayó en ‘La desesperaciò de la pell’, de Mireia Vilapuig, un documental que reflexiona sobre la adolescencia. El galardón a la Mejor Dirección fue para Nausica Serra por ‘Disecció d'una incoherència en crisi’, y el premio al Mejor Cortometraje de Animación lo obtuvo la asturiana Inés Aparicio por ‘La diva, mi abuela y yo’.

En las categorías de interpretación, Belén Ponce de León ganó la Mejor Interpretación Femenina por ‘California’, y Tomáš Čapek fue reconocido con el premio a la Mejor Interpretación Masculina por ‘Dog and wolf’.

Además, los jueces dieron una mención especial al griego ‘The flowers stand silently, witnessing’, nominado a los Premios BAFTA y EFA 2025. Otros jurados también premiaron a ‘Loynes’ (Premio de Prensa), ‘Zwermen’ (Premio del Público) y ‘La nostra habitación’ (Premio de la Crítica Caimán).

La encargada de cerrar el acto fue la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, quien quiso recordar al recientemente fallecido José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, que el año pasado estuvo en Aguilar recogiendo el Águila de Oro de Castilla y León en nombre de la cita cinematográfica vallisoletana.

"Su visión, su sensibilidad y su inquebrantable amor por el cine y los festivales ha dejado una huella imborrable en nosotros también", manifestó Ortega.

La gala estuvo marcada por la emotividad y las sorpresas en el último año como director de Jorge Sanz, quien fue homenajeado con un video en el que muchas de las personas que le han acompañado a lo largo de estas casi cuatro décadas quisieron trasladarle todo su cariño y agradecimiento.