Declaran ilegal la obra de la nueva cafetería del Salón en Palencia y el Ayuntamiento recurrirá: "El proyecto cumple"

El Ayuntamiento de Palencia ha informado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia sobre la cafetería-restaurante del Salón ya que, como apuntan a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León “no ha superado le edificabilidad permitida en la concesión demanial, ni la del parque del Salón”.

Desde el Ayuntamiento de Palencia señalan, además, que la sentencia establece que se inicie un “expediente de restablecimiento de la legalidad”.

Añaden que la edificabilidad que la concesión del servicio de cafetería y restaurante en el parque del Salón otorgaba al adjudicatorio es de 1.143,62 metros cuadrados, y la edificabilidad del parque es de 1.737 metros cuadrados. Además, que la edificabilidad actual de la cafetería es de 685,32 metros cuadrados.

El Consistorio apunta que la licencia urbanística consta con “los informes favorables del técnico del SEPEIS del servicio de bomberos con fecha 3 de abril de 2024” de la “adjunta al servicio de obras con fecha 26 de abril, con acuerdo favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León fechada a 23 de mayo”.

También, añaden, cuenta “con el visto bueno” del arquitecto técnico de disciplina urbanística con fecha de 6 de junio, del jefe de servicio de medio ambiente con fecha 21 de junio y con la propuesta de resolución “favorable” del jefe de servicio de Disciplina urbanística con fecha de 2 de julio.

“El proyecto presentado cumple con el Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, aunque el juez pone en tela de juicio la legalidad de la concesión otorgada en 2005, ya que en su parecer al juzgador se le hace muy difícil entender que las entidades locales puedan tener como cometido, entre sus competencias legalmente atribuidas, la prestación de un servicio público de cafetería restaurante y la ocupación del proyecto presentado”, añaden desde el consistorio palentino.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurrirán en apelación la sentencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.