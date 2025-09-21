Los servicios médicos se movilizan para atender a dos heridos tras un accidente de tráfico en Villaherreros

Dos personas, un varón y una mujer, resultaron hoy heridos al salirse de la vía un turismo en el kilómetro 100 de la Autovía autonómica del Camino de Santiago (A-231), a la altura de Villaherreros (Palencia).

El accidente se produjo minutos antes de las 13.10 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió al lugar del siniestro un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.