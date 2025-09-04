Rehabilitar viviendas o recuperar espacios: un impulso a la empleabilidad de 15 vecinos de Aguilar de Campoo

Los participantes de los talleres de empleo de Aguilar de Campoo

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha clausurado los talleres de empleo desarrollados durante este año.

Unos talleres que han permitido la formación y especialización de 15 personas en diferentes ámbitos profesionales, tal y como ha informado el Consistorio.

En relación al taller de albañilería, un total de nueve participantes han adquirido conocimientos prácticos mediante la rehabilitación de una vivienda en el barrio de San Pedro.

Pero no han sido los únicos. También ha habido una gran formación en el taller de jardinería. En este, han participado seis alumnos que se han encargado de contribuir "a la recuperación y mantenimiento" de distintos espacios pertenecientes a las juntas vecinales del municipio.

Unas iniciativas del Ayuntamiento que "refuerzan el compromiso con la formación, empleabilidad y mejora de los recursos municipales".

Asimismo, aseguran que generan un "impacto positivo" tanto en los participantes como en el entorno urbano y social de Aguilar de Campoo.

Un municipio, de casi 7.000 habitantes, que está "en continuo crecimiento y alcanzando hitos históricos", tal y como afirmaba la alcaldesa, María José Ortega, en una entrevista con este medio.

Aguilar de Campoo tiene una "proyección de futuro ambiciosa" con un gran crecimiento, construcción de nuevas viviendas y en busca de la implantación de nuevas empresas. De hecho, desde el Ayuntamiento están dispuestos a trabajar en "reducir la burocracia" para que se puedan instalar lo antes posible.

Por otro lado, también cuentan con módulos de formación profesional -un grado medio y uno superior- en robótica y asistencia a la dependencia.