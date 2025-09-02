Una semana sin George, desaparecido en Venta de Baños: piden colaboración ciudadana

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil, y, en el círculo, George D.R., desparecido en Venta de Baños

Hace una semana que no se sabe nada de George D.R. y la asociación SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo después de que se le perdiese la pista el pasado 26 de agosto en Venta de Baños (Palencia).

George tiene 46 años, mide 1,78 metros y es de complexión delgada. Su pelo es castaño y los ojos verdes. Se desconoce la ropa que portaba en el momento de su desaparición.

Desde la asociación, se ha aportado el número 868 286 726 o el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es para cualquier persona que pudiera tener pistas de su paradero.

George D.R. desapareció en Venta de Baños el pasado 26 de agosto SOS Desaparecidos

El aviso cabe resaltar que se ha emitido en las redes sociales de la asociación, donde, en cualquier caso, se pide al menos difusión por si el mensaje pudiera llegarle a alguien que sepa dónde está el hombre.