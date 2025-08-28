La suerte se detiene en Palencia: cae el primer premio de la Lotería Nacional

La suerte se ha detenido esta noche de jueves en Palencia. El sorteo de la Lotería Nacional, correspondiente al número 69/25, ha dejado uno de sus premios mayores en la administración situada en Joaquín Costa, 3 (fachada a Plaza de la Sal), repartiendo alegría entre sus vecinos.

Concretamente en la administración de lotería número 4. Eso sí, el primer premio ha estado muy repartido entre casi una veintena de lugares.

El primer premio, dotado con 300.000 euros al número, recayó en el 31.757, mientras que el segundo premio, con 60.000 euros al número, fue para el 48.082