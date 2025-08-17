Miles de personas disfrutan en Aguilar de Campoo de grandes estrenos en su festival internacional de arte

Uno de los espectáculos de ARCA en Aguilar de Campoo ARCA

Aguilar de Campoo está disfrutando de unos increíbles días con el Festival Internacional ARCA, el certamen de las Artes de Calle más longevo de Castilla y León, que está celebrando su 31ª edición.

Son 22 compañías las que durante estos días están dando brillo y luz a unas jornadas que reflejan la "excelencia artística, diversidad de estilos y capacidad de innovación".

El municipio palentino vivía el viernes una especial jornada cultural con propuestas artísticas repartidas por distintos escenarios. La programación comenzaba en la Plaza de la Torrejona con Olvido Flores, el espectáculo de Estefanía de Paz Asín.

Asimismo, la Posada Santa María la Real acogía el estreno en Castilla y León de Una historia sencilla, de Traspusteros Teatro. Y los más pequeños también tuvieron entretenimiento con el estreno en Castilla y León de Strambotik Kabaret, de la compañía Rauxa.

Por otro lado, a las 21:00 horas, en El Coto, junto a las piscinas de verano, Pau Palaus presentó Zloty.

Un sábado de estrenos

Miles de personas han disfrutado en estos días de la cultura. Las altas temperaturas no han frenado la asistencia del público y nadie se ha querido perder los grandes espectáculos de Annie Chambers, We Art, Estefanía de Paz Asín, Txema Muñoz, Rauxa, La Corcoles, Zanguango Teatro, Spinish Circo, Trapusteros Teatro, Situasound, Circ Panic, Pau Palus e Infinit.

Durante el sábado, seis compañías han mostrado su arte a los asistentes. La jornada comenzaba a las 13:00 horas en la Posada Santa María La Real, donde Trapusteros Teatro presentaba Los cuentos de otro, un espectáculo de marionetas que se ha estrenado en Castilla y León.

El Cine Amor ha acogido la proyección del documental ARCA, historia de un sueño, dirigido por Cristina Herrero Laborda con motivo del 30 aniversario del festival.

Las actuaciones de tarde han arrancado en la Plaza de La Compasión a las 18:00 con Tot bé, de la compañía mallorquina Curolles, también estrenada en la comunidad.

Una jornada que concluyó a las 22:30 horas con el espectáculo premiado en el TAC de Valladolid, Ovvio, de Lapso Cirk. Asimismo, desde el festival han anunciado que calcularán su huella de carbono para conocer el impacto ambiental de su actividad y diseñar medidas para reducirlo en futuras ocasiones.

“Queremos que ARCA sea no solo un referente cultural, sino también un ejemplo de responsabilidad ambiental. Medir nuestra huella de carbono es el primer paso para tomar decisiones más sostenibles”, han señalado desde la dirección del festival.

Un emotivo homenaje

El festival ha rendido un emotivo homenaje a Gerardo y May, de Gerardo Sanz Fotógrafos, reconociendo su labor como los ojos y memoria del festival durante casi tres décadas.

Por ello, desde la organización les han concedido la Escalera de Honor 2025, uno de los mayores reconocimientos que poseen. Sus cámaras han ido inmortalizando a artistas y al público que ha pasado por los distintos rincones del municipio. Y las imágenes han sido testimonio vivo de la emoción, complicidad y magia de cada edición.

“Han sabido hacer visible lo invisible: la emoción que vibra en cada artista y la vida de las calles. Nos han regalado más que imágenes; nos han dado alma y memoria”, señaló el director del festival, Jorge Sanz, durante la entrega.

Un broche de oro

El Festival Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo afronta su recta final con una programación intensa que combina estrenos, humor, circo y reconocimientos.

El éxito de Olvido Flores, de Estefanía de Paz Asín, o Pelat, de Joan Catalá, han sido algunos de los grandes éxitos de los que han podido disfrutar esta mañana.

Ya por la tarde, el Cine Amor ha acogido una nueva proyección del documental ARCA, historia de un sueño, realizado con motivo del 30 aniversario del festival.

El pabellón municipal será escenario a las 18:00 de Us, de la compañía belga Midnight, espectáculo que obtuvo en 2023 el Premio de la Crítica de les Arts Escèniques de Cataluña.

El humor llegará a las 19:00 horas en la Plaza de la Compasión con La última y nos vamos, de Trapu Zaharra, estreno en Castilla y León y despedida de la compañía tras la jubilación del actor Santi Ugalde.

A las 20:00, la Plaza de España recibirá a la compañía vasca Orain-Bi con su espectáculo de circo Mute.

Antes de la última actuación, el Polideportivo será escenario a las 21:45 de la entrega de los Premios Escaleras del 31º ARCA 2025. Además de los galardones otorgados por el jurado, el público ha podido votar tras cada espectáculo a través de códigos QR.

Durante la gala también se entregará la Escalera de Honor 2025 a la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega (Cantabria), gestionada por Malabaracirco.

El broche final del festival llegará a las 22:00 horas, también en el Polideportivo, con Encerrona, de Pepe Viyuela, espectáculo de humor con el que el actor obtuvo el Premio al Mejor Actor en el Festival de Teatro Vegas Bajas (Badajoz).