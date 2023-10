Armisén: “Nuestros derechos y financiación no pueden ser monedas de cambio ni para territorios ni para gobernantes”

Palencia celebra su XXXVIII Día de la Provincia en la localidad de Cervera de Pisuerga, en pleno corazón de la montaña palentina. La festividad comenzó con el tradicional encuentro de alcaldes con presencia de los 191 municipios de la provincia donde la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, aseguró que España vive momentos “convulsos” y cree que es importante incidir en la “igualdad ante la ley de todos los españoles”. “Ni nuestros derechos ni nuestra financiación pueden ser monedas de cambio, ni para territorios ni para gobernantes. Los españoles iniciamos el camino de la transición y la democracia en 1978 y juntos debemos continuar en él”.

Armisén habló también del que considera uno de los principales retos a los que se enfrenta el medio rural como es la despoblación y aseguró que la solución para por conceder “ventajas concretas” para los vecinos que deciden apostar por vivir o emprender en un pueblo. “Sin medidas fiscales, incentivos para particulares y empresas no sólo a nivel local sino autonómico y estatal, parece poco probable abordar el objetivo. Todos sabemos de quien se empadrona por el impuesto de circulación, o por tener un ahorro o una ayuda. No me refiero a eso: deben ser ventajas concretas, vinculadas a los territorios, como el modelo de Alaska o el concepto de insularidad”, aseguró Armisén al tiempo que reclamó adaptarse a los nuevos tiempos. “No se trata de un fenómeno estático. Se ha transformado y debemos transformar la forma en que lo afrontamos”.

La presidenta de la Diputación reconoció la “complejidad” de cohesionar un territorio disperso y recordó que solo en las tres ciudades más grandes de España viven el mismo número de personas que en el total de los 7.000 Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes del país o 36 veces la población del conjunto de la provincia de Palencia. “Tenemos el deber legal y moral de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, vivan donde vivan”, remarcó Armisén. “Hemos de ir un paso más allá y hago una llamada a la audacia. El tamaño de nuestros pueblos nos permite ser pioneros. Porque tenemos el tamaño ideal para convertirnos en auténticos laboratorios de innovación. Un campo ideal para experimentar, a pequeña escala, las tecnologías de un nuevo siglo”, explicó al tiempo que insistió en que la prioridad es dotar a los pequeños municipios de servicios sociales, empleo y vivienda.

Armisén puntualizó que otro de los retos a los que se enfrenta el medio rural es la financiación autonómica y local. “Cada vez tenemos más competencias, más desafíos, con normas que establecen obligaciones a los municipios o las Diputaciones, sin contemplar más financiación. Los recursos provienen del Estado, pero somos todos los ciudadanos los que pagamos los impuestos”, aseguró.

Para finalizar, Armisén quiso poner en valor la labor de las Juntas Vecinales al considerarlas “un ejemplo”. Por eso, y ante la atenta mirada de los centenares de asistentes, reclamó “que se tenga en cuenta la perspectiva rural y la diversidad para que las normas reflejen lo que es una realidad a pie de calle”.

En la importancia del municipalismo quiso incidir también el alcalde de Cervera de Pisuerga, municipio escogido este año para los actos del Día de la Provincia. Jorge Ibáñez remarcó que los vecinos de esta localidad saben bien lo qué es estar ubicados en plena montaña y a más de una hora de distancia de la capital lo que hace “imprescindible” contar con servicios públicos de calidad para los vecinos de toda la zona.

Ibáñez recordó la importancia que tiene el sector turístico para su localidad ya que cuentan con el pantano de Ruesga , el activo turístico más potente de Palencia. “Una provincia con una gran diversidad”, aseguró el alcalde cerverano. “Desde la zona de Campos, el Cerrato o la propia Montaña”.

Tras la celebración de hoy sábado con el Encuentro de Alcaldes como eje de la programación, los actos continuarán mañana domingo con multitud de actividades en distintos puntos de Cervera de Pisuerga. La plaza del Ayuntamiento será el punto de encuentro de los vecinos de toda la provincia y de fuera de las fronteras provinciales para que se disfrute al máximo de todas las actividades programadas por la Diputación con motivo de la fiesta.

Los actos comenzarán con el desfile institucional de pendones acompañados de la Asociación Cultural de Campaneros Villaltanos, cuyo toque está reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, para continuar con la apertura de la Muestra de Alimentos de Palencia y la actuación de los Marceros de Cervera de Pisuerga, que marcan la identidad del territorio y la tradición popular.

A continuación se ha previsto el vermú musical con ‘Bloody Mary’ en la plaza Mayor y una la comida popular, que será cocido lebaniego, en el parque del Plantío al precio de cinco euros.

Ya por la tarde, saldrá el pasacalles musical con teatro infantil ‘Zolopotrokeand’ hasta la plaza Mayor y para cerrar el programa, el cantautor cántabro, Nando Agüeros ofrecerá en la Plaza de los Jardinillos su concierto de 25 Aniversario, que pondrá el broche final a la fiesta del Día de la Provincia.

