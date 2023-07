Abre dos negocios de moda en un año: “No me considero superior a nadie”

Noticias relacionadas Abre un nuevo restaurante llamado Titanic en la calle de moda de Valladolid

Leticia Martínez Ibáñez tiene 30 años y es una apasionada de la moda. Hace apenas un año montó una tienda en su pueblo natal, el municipio palentino de Paredes de Nava y la semana pasada, con su marca ya de ropa, abrió su nuevo negocio en pleno centro de la capital palentina para seguir progresando.

En apenas un año ha conseguido abrir las dos tiendas. Charlamos con una auténtica enamorada de la moda que también lo es del mundo rural. Una mujer humilde con muchos sueños en la cabeza y que quiere seguir triunfando.

Un amor por la moda desde pequeña y su primer negocio

“Me defino como una chica soñadora, leal, entusiasta y con muchos sueños aún por cumplir. Recuerdo mi infancia de forma muy feliz, rodeada de familia y amigos y viviendo en esa libertad que proporciona el entorno rural”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Leticia Martínez Ibáñez.

Palentina de nacimiento, concretamente de Paredes de Nava, nuestra entrevistada suma 10 años en el mundo de la moda. A sus 30 primaveras cuenta con estudio en diseño de interiores y modelismo de indumentaria y es una apasionada de la fotografía y también de dibujar y viajar a lo largo y ancho de todo el mundo.

A caballo, de pequeña, entre Paredes de Nava y Palencia, donde sus abuelos tienen una finca a la que siempre que tienen tiempo libre se escapan, a nuestra protagonista siempre le llamó la atención el mundo de la moda. Mientras estudiaba diseño de interiores comenzó ya a acudir a clases de costura por las tardes adentrándose, poco a poco, en un mundo fascinante para ella. Hasta que marchó a Burgos para especializarse en corte y confección.

“La idea de mi primer negocio comenzó como una propuesta en una época en la que no estaba trabajando. En un primer momento me lo tomé a broma, pero después decidí intentarlo. Así nació, en Paredes de Nava y en abril de 2022 la tienda Costurissima”, nos explica orgullosa Leticia tras pone en marcha su primer negocio.

La nueva tienda

Una nueva apertura

Costurissima arrancó como una mercería en la que ofrecía un servicio al pueblo que había desaparecido. Además, también realizaba arreglos de ropa, con una gran demanda. El gusanillo de la ropa estaba presente y, poco a poco, fue introduciendo alguna prenda propia para ver qué aceptación tenía bajo el nombre de Milé Design.

“Viendo que el resultado era positivo y que cada vez iba a más, en diciembre hemos creado también nuestra propia página web en la que se pueden comprar nuestros productos. Nuestra intención siempre ha sido la de seguir creciendo por lo que hace un par de meses nos planteamos la apertura de una nueva tienda”, asegura Leticia a este periódico.

Y en tiempo récord, tras muchas horas de trabajo, esfuerzo y con el compromiso de todo su equipo, abrió sus puertas Milé Design el pasado viernes, 14 de julio en la calle Mayor número 87 de Palencia. Gestionada por ella y por su socio Aitor y ahora, con la ayuda también de Aroa.

“Allí tenemos toda la colección de ropa femenina y complementos que también se pueden ver en la web. Lanzando novedades semanales siempre estando al tanto de las últimas tendencias, pero conservando nuestra esencia”, nos explica.

La tienda de Leticia

Una gran emprendedora

“A veces no soy consciente de todo lo que he conseguido en poco tiempo. Siempre he estado al otro lado y por ello intento dar siempre lo mejor de mí y estar al cien por cien para poder ofrecer siempre lo mejor. No me considero superior a nadie e incluso, cuando Aroa me presentó a sus padres como “su jefa”, mi primera reacción fue de sorpresa ya que no me había parado a pensar en ello. La rectifiqué y me presenté como “su compañera””, asegura esta gran emprendedora.

Ella tiene claro que con esfuerzo y perseverancia se pueden conseguir muchas cosas. Por eso no se pone límites después de superar la meta de abrir la tienda en Palencia. Ahora toca seguir mirando hacia y futuro para continuar creciendo.

“Desde un principio sabía que sería algo arriesgado. La distancia que tenemos desde aquí a la capital puede ser una ventaja o un gran inconveniente. Sin embargo, me resulta muy gratificante. El trato cercano con el cliente me gusta. El poder asesorarlo de esa manera personalizada que muchas veces se pierde en los grandes comercios”, afirma sobre la tienda de Paredes de Nava.

Leticia apuesta por el mundo rural pero ahora pone la mirada también en su tienda de Palencia para que todo vaya viento en popa y a toda vela.

