Imagen de archivo de una macrogranja. El ESPAÑOL

Dos macrogranjas separadas por seis kilómetros alertan a una comarca: "Consumen 40 millones de litros de agua"

La comarca leonesa de Esla-Campos se enfrenta a dos nuevos proyectos de ganadería industrial separados por menos de seis kilómetros.

Uno se ubicaría en Valencia de Don Juan y otro en Villabraz. Entre ambos sumarían más de 217.000 animales, consumirían cerca de 40 millones de litros de agua al año y generarían 26,5 millones de litros de purines y gallinaza.

Son las cifras que recoge la documentación ambiental de los dos proyectos, que han encendido las alarmas de Stop Ganadería Industrial.

La organización advierte de las consecuencias que estas instalaciones pueden tener para los recursos hídricos, el suelo y la biodiversidad de la comarca.

En Valencia de Don Juan, la empresa Desarrollos Industriales e Investigación Euroespa S.L. plantea construir una explotación porcina con capacidad para 3.024 cerdas reproductoras. Su producción alcanzaría los 90.000 lechones anuales.

La instalación consumiría 24,3 millones de litros de agua cada año y generaría purines que, según la organización, todavía no tienen un destino concreto identificado.

El segundo proyecto se encuentra en Villabraz, según denuncia esta plataforma.

La empresa Cantos Blancos Norte S.L.U. pretende ampliar su explotación avícola, que pasaría de 117.000 a 214.500 gallinas.

El consumo de agua previsto asciende a 15,7 millones de litros anuales.

16 piscinas olímpicas

La suma de ambas instalaciones arroja una cifra cercana a los 40 millones de litros de agua al año.

Es el equivalente a unas 16 piscinas olímpicas. Pero el consumo no es el único dato que preocupa a la organización.

Los dos proyectos generarían conjuntamente 26,5 millones de litros de purines y gallinaza cada año.

Una cantidad que equivaldría a unos 880 camiones cisterna de 30.000 litros. Estos residuos contendrían más de 168 toneladas de nitrógeno y su gestión exigiría disponer de terrenos o instalaciones suficientes para tratarlos.

Ubicación macrogranja en Valencia de Don Juan. Cedida

A ello se añade la necesidad de más de 14.000 toneladas de pienso al año, con el consiguiente movimiento de vehículos para abastecer las explotaciones y retirar sus residuos.

El proyecto porcino de Valencia de Don Juan destaca, además, por sus dimensiones. Alcanzaría las 864 unidades de ganado mayor (UGM), el máximo permitido por la normativa estatal.

La legislación establece un límite general de 720 UGM, ampliable hasta un 20% por las comunidades autónomas.

La instalación llegaría exactamente a ese techo.

Zona protegida

Tanto la explotación actual como la ampliación proyectada se encuentran dentro de la ZEPA Oteros-Campos, un espacio de la Red Natura 2000 protegido por su importancia para las aves esteparias.

El informe de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León reconoce que la ampliación supondrá “la pérdida de una superficie importante de hábitat potencial estepario”.

Sin embargo, considera que la afección no será apreciable, al entender que la explotación existente ya ha reducido casi por completo la presencia de estas aves en la parcela.

El mismo documento recoge avistamientos de avutarda y cernícalo primilla a partir de un kilómetro de las instalaciones, de sisón a 2,3 kilómetros y de aguilucho cenizo en los propios límites de la finca.

La explotación porcina, por su parte, se levantaría a unos dos kilómetros de esta zona protegida. La ZEPA Oteros-Campos alberga una población reproductora de 578 avutardas, una cifra de importancia nacional e internacional.

Los residuos

La gestión de los excrementos es una de las cuestiones que más dudas suscita.

El proyecto porcino prevé entregar los purines a una planta de biogás situada en un radio de 15 kilómetros, pero no identifica ninguna instalación concreta.

En el caso de Villabraz, la empresa justifica el reparto de la gallinaza por el campo ante la ausencia de plantas de tratamiento de deyecciones ganaderas en el entorno.

El plan contempla distribuir estos residuos por 4.210 hectáreas repartidas entre 15 municipios. El 42% de esa superficie se encuentra dentro de la Red Natura 2000.

Parte de los terrenos, además, están incluidos en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de Páramos de León, donde la Confederación Hidrográfica del Duero recomendó no aplicar estiércol.

En el caso de Valencia de Don Juan, la explotación se situaría en un sector donde el Plan Hidrológico del Duero establece una reducción del 10% en la aplicación de nitrógeno.

“Estas macrogranjas son un sinsentido: se llevarán el agua, dejarán los excrementos y el nitrógeno en la comarca, y lo que producen, lechones y huevos, se va fuera. Esto no es ganadería para el medio rural, es una industria que lo agota”, sostiene Stop Ganadería Industrial.

La organización, que agrupa a más de 140 movimientos locales de toda España, anima a los vecinos de la comarca a participar en el procedimiento administrativo y presentar alegaciones para tratar de frenar ambos proyectos.