Imagen de los investigadores que han participado en el proyecto. Fotografía: Universidad de León.

La ULE presenta un nuevo material para impresión 3D elaborado a partir de los residuos de la pizarra

La Universidad de León ha desarrollado un nuevo material para impresión 3D que incorpora residuos procedentes de las canteras de pizarra.

Se trata de un filamento de plástico biodegradable que integra polvo de este recurso natural y que ha sido desarrollado y caracterizado tanto en versión rígida como flexible, con el objetivo de aprovechar la mayor cantidad posible de residuo sin comprometer su procesabilidad mediante tecnologías de fabricación aditiva.

Los investigadores de la ULE han presentado este material en la jornada de cierre del proyecto europeo naturFAB, celebrada en Bragança (Portugal) a la que han asistido Susana Martínez Pellitero y Joaquín Barreiro García, investigadores del grupo de investigación Tecnologías Avanzadas de Fabricación e Inspección (TAFI).

Todo, junto a miembros del Servicio Central Unidad de Fabricación e Impresión 3D (UFI3D). Esta innovación, en el marco de una iniciativa de cooperación transfronteriza, está orientada a fomentar la fabricación sostenible y el aprovechamiento de recursos del territorio.

Según explica Joaquín Barreiro, la Universidad ha contado con la colaboración de la empresa León 3D de León para la fabricación del filamento en el que se han usado residuos de canteras de pizarra de La Cabrera.

En concreto, se han llevado a cabo “numerosos test y pruebas de ingeniería con el objetivo de determinar el tamaño, la forma y la cantidad más adecuadas de polvo de pizarra para incorporar en el filamento para evitar la obstrucción de las boquillas de impresión y que la operación de fabricación sea adecuada”.

Lo que se ha logrado es que “si bien las piezas impresas con este filamento nuevo no mejoren sustancialmente las propiedades mecánicas, sin embargo, sí se ha conseguido que las piezas fabricadas reproduzcan el aspecto mate y granulado de la pizarra natural y, además, un grabado directo con láser realmente nítido”.

Con todo ello, “se abren unos campos de aplicación para las piezas producidas con este filamento muy variadas en el ámbito de aplicaciones decorativas, arquitectónicas, de señalética, donde las exigencias mecánicas sean moderadas y, además, ofrecer una vía de economía circular para un subproducto extractivo regional como es la pizarra”.

España es el primer productor a nivel mundial de pizarra, un material que tiene un rendimiento “muy bajo”, apenas un ocho a doce por ciento de las canteras, lo que conlleva elevados volúmenes de residuos en las escombreras.

Nuevos materiales

La participación de la Universidad de León se enmarca en el proyecto naturFAB que ha trabajado durante varios años en el desarrollo de nuevos materiales basados en recursos endógenos y compatibles con tecnologías de fabricación aditiva de gran formato. La iniciativa se ha centrado en el fomento de la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas a una industria más sostenible.

La jornada de cierre, concebida como una Muestra Empresarial 3D, reunió a empresas, investigadores, centros tecnológicos, instituciones y otros agentes del ecosistema de innovación de España y Portugal.

El programa permitió conocer los resultados alcanzados, descubrir nuevos productos y aplicaciones desarrollados mediante fabricación aditiva y explorar posibles oportunidades de colaboración entre el ámbito científico y empresarial.

El encuentro incluyó demostraciones en directo, presentaciones técnicas, sesiones de networking y espacios de intercambio de conocimiento. Estas actividades permitieron destacar las posibilidades de la fabricación aditiva y el papel de la economía circular y los recursos endógenos en la transformación del tejido industrial.

NaturFAB está financiado por la Unión Europea a través del programa POCTEP/INTERREG y constituye un marco de cooperación entre España y Portugal para impulsar la innovación en nuevos materiales y tecnologías de fabricación. La información sobre sus resultados y actividades puede consultarse en la página web oficial del proyecto, www.naturfab.eu.