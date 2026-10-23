Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León. Fotografía: Ayuntamiento de León.

León tendrá un nuevo aparcamiento con 156 plazas convencionales, 8 de máxima accesibilidad y 14 para motos

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León ha adjudicado las obras de construcción de un nuevo espacio de intermodalidad y aparcamiento disuasorio en la avenida Padre Isla por un importe total de 792.131,17 euros (IVA incluido).

La empresa adjudicataria, Excarbi SL, tendrá diez meses para la ejecución de los trabajos. Una vez finalizados, la capital leonesa contará con un espacio reurbanizado con capacidad para 156 plazas convencionales, 8 de máxima accesibilidad y 14 para motocicletas, además de áreas reservadas para bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Asimismo, pensando en la imparable transición hacia la movilidad eléctrica, se dejarán acotadas 6 plazas con la preinstalación de obra civil lista para sus futuros puntos de recarga.

La nueva infraestructura, ubicada entre la parroquia de San Isidro Labrador y el Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT), permitirá descongestionar el tráfico del centro de la ciudad al situarse en el perímetro exterior y conectar con itinerarios peatonales seguros hacia grandes equipamientos culturales, administrativos y comerciales como el MUSAC o la calle Santos Ovejero.

Este proyecto se enmarca dentro del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada ‘León Norte. Fase I’ (ERRP) y cuenta con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea - Next Generation EU.

Da respuesta directa a las necesidades del barrio de San Esteban y del entorno de León Norte, actuando como un complemento fundamental a las recientes peatonalizaciones e intervenciones de calmado de tráfico ejecutadas en la ciudad.

Más allá del estacionamiento, la actuación pone un especial énfasis en la sostenibilidad e integración paisajística. El Ayuntamiento de León habilitará una nueva zona verde periférica dotada de arbolado, césped, sistema de riego automático eficiente, mobiliario urbano y una fuente para consumo de agua potable.

Con la adjudicación de esta nueva infraestructura en la avenida Padre Isla, el Ayuntamiento de León refuerza su estrategia integral para dotar a la capital leonesa de una sólida red de aparcamientos disuasorios gratuitos que favorezcan la intermodalidad y el uso del transporte público.

Esta nueva actuación en Padre Isla se suma a las plazas ya operativas en la avenida de Asturias (235 plazas) y La Palomera (75 plazas), así como a las actualmente previstas en la obra adjudicada junto al Centro de Salud del Ejido (111 plazas) y la futura proyección en Vegamián (308 plazas).

En conjunto, la planificación municipal desde 2019 roza el millar de estacionamientos disuasorios proyectados en la ciudad, con una inversión global que supera los 5,7 millones de euros.

A los que se añaden además las dos nuevas áreas para autocaravanas en La Palomera y La Granja (68 plazas en total), consolidando un modelo urbano sostenible que está transformando radicalmente la ciudad.

Movilidad peatonal

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha adjudicado un ambicioso proyecto para actuar en 22 emplazamientos municipales para eliminar barreras arquitectónicas, adaptar pasos de peatones y acondicionar los entornos del Estadio Reino de León.

La adjudicación del contrato de obras para la mejora de la accesibilidad peatonal, viarios y espacios libres públicos ha sido adjudicada a la empresa Excarbi SL, por un importe total de 430.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

Esta importante inversión, cofinanciada a través del Fondo de Cooperación Económica Local General, responde de forma directa a numerosas peticiones de la ciudadanía y atenderá las necesidades de una población en la que garantizar la accesibilidad universal resulta clave para la calidad de vida diaria de toda la ciudadanía.

La actuación, alineada con la ‘Estrategia de Desarrollo Integrado Local y Plan de Acción de Agenda Urbana León 2030’ (EDIL-PAAU), se extenderá por diferentes barrios de la capital.

En total, se intervendrá en 22 localizaciones estratégicas mediante la adecuación de pasos de peatones, la instalación de pavimento podotáctil, el rebaje de bordillos, el ensanche de aceras en itinerarios escolares y el acondicionamiento de zonas peatonales de uso intensivo.

De este modo, la iniciativa refuerza los proyectos municipales para una movilidad sostenible, la conservación de la red viaria y el modelo que se está desplegando desde 2019.

El proyecto contempla un amplio paquete de obras distribuido por todo el término municipal para garantizar itinerarios peatonales continuos y accesibles.

En el entorno de La Palomera se continuará con la adaptación de pasos de peatones en las calles Profesor Xaime Andrés y Dante, así como en sus conexiones con Escritora Eva González, Joaquín López Robles y Doctor Jacinto Sáez.

Igualmente, para reforzar la seguridad vial en zonas con un elevado tránsito de escolares, la calle Caitano Bardón contará con avances de acera a ambos lados que reducirán la longitud de cruce sobre la calzada, incluyendo nuevos sumideros y señalización.

En la calle San Juan de Sahagún (a la altura del número 14) y en la intersección de Perales con Espejo y Bailén el proyecto contempla la ejecución de pasos de peatones elevados para calmar el tráfico y dar continuidad a la red ciclista y peatonal.

El Ayuntamiento de León acometerá labores de rebaje de bordillos y colocación de pavimento podotáctil adaptado a personas con visibilidad reducida o movilidad limitada en las calles José María Pereda (en su conexión con Santo Toribio de Mogrovejo), Virgen de Velilla, Brianda de Olivera, Obispo Panduro, Abad de Santullán (junto a Reyes Leoneses), Plaza de San Lorenzo y la calle Santa Teresa.

Asimismo, estas obras permitirán rectificar y nivelar aceras para dar continuidad al tránsito peatonal en los accesos de las calles Jesús Alfredo Negro y Doctor Fernández Picón.

En grandes vías como la avenida de La Serna, a la altura del Centro de Menores El Alba, adaptará el paso peatonal recientemente creado mediante nuevos rebajes y baldosas podotáctiles; mientras que en la calle San Pedro del Castro, frente al colegio Javier, ampliará el acerado y se instalará un nuevo paso en el Paseo del Parque.

En zonas estratégicas de alta densidad peatonal, como la calle Sancho el Gordo, eje que conecta las estaciones de autobuses y ferrocarril con los Juzgados, el Consistorio implantará un nuevo paso adaptado a la altura de Conde Saldaña, al tiempo que en la calle Fernando I con Séneca habilitará otro cruce tras la apertura de la Ronda Interior.

El plan de obras dedica también una atención especial a los espacios públicos y accesos del entorno del Estadio Municipal Reino de León y la avenida Ingeniero Sáenz de Miera.

En esta área, se sustituirá la pavimentación de baldosa deteriorada por un nuevo suelo de adoquín con mayor capacidad de carga sobre la losa de hormigón.

Además, delimitará y acondicionará la zona verde contigua al aparcamiento con loseta hidráulica, estabilizará el talud sur mediante un acabado de piedra hormigonada de bajo mantenimiento que integrará las arquetados eléctricos, y creará un nuevo tramo de acera sobre la zona ajardinada adyacente para dar máxima continuidad y seguridad al flujo de peatones y aficionados, adecuando un nuevo paso de peatones.

Concurso de proyectos para el Rollo de Santa Ana

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el concurso de proyectos con intervención de jurado centrado en las obras de reurbanización, ajardinamiento y mejora medioambiental del área del Rollo de Santa Ana.

El certamen, con un valor estimado total de 205.942,00 euros (IVA incluido), que abarca 16.000 euros en premios para la fase de ideas y 154.200 euros para el posterior contrato de redacción y dirección de obra, plantea resolver uno de los tramos más complejos de la ruta jacobea a su paso por la capital leonesa.

Las líneas generales del futuro proyecto se enmarcan en el Plan de Actuación Integrado (PAI) y se alinean con los principios de la Nueva Bauhaus Europea y la Agenda Urbana, pretendiendo recuperar este enclave histórico devolviendo el protagonismo al peatón frente al tráfico rodado.

Esta remodelación mantendrá espacio ajardinado y arbolado, garantizando un entorno continuo, sombreado y seguro que unirá el tejido verde de la capital desde el primer tramo de la avenida Alcalde Miguel Castaño.

La intervención dignificará un punto de alto valor arqueológico y monumental donde convergen vestigios de la aglomeración civil de la Legio VII, la iglesia de Santa Ana y la memoria del antiguo Rollo jurisdiccional que dio nombre al barrio.

Con esta futura actuación, el Consistorio leonés refuerza su compromiso por humanizar las entradas históricas de la ciudad, ofreciendo a los vecinos un espacio público de calidad para el descanso y la convivencia, y garantizando a los peregrinos un itinerario accesible, seguro y respetuoso con la identidad y el paisaje del Camino de Santiago.

Consejo Municipal de Comercio

La Junta de Gobierno Local asimismo ha tomado razón del acuerdo alcanzado por unanimidad en el Consejo Municipal de Comercio celebrado en septiembre para modificar el régimen de aperturas los domingos y festivos en la capital.

La iniciativa municipal a través de este acuerdo se tramita como una solicitud formal a la Consejería de la Junta de Castilla y León para la supresión de las autorizaciones comerciales correspondientes al tercer domingo de agosto y al domingo más próximo a las fiestas de San Froilán (o el anterior, si la festividad coincide en domingo).

Esta solicitud busca adaptar el calendario comercial derivado de la declaración de León como Zona de Gran Afluencia Turística, atendiendo a la demanda unánime del comercio local. La propuesta se limitará exclusivamente a estas dos fechas, manteniendo inalterados el resto de los periodos de apertura especial y el ámbito territorial de la declaración.

Con los cambios solicitados, se mantendrán inalterados el ámbito territorial y el resto de los periodos autorizados por la norma, de modo que continuará permitida la apertura el domingo anterior al 19 de marzo (Día del Padre), el domingo anterior al 24 de junio (San Juan), el segundo domingo de julio y el 8 de diciembre (festividad de la Inmaculada).