Lluvia de más de un millón de euros en Ponferrada: un boleto agraciado con un primer premio de la BonoLoto
En la administración de Loterías número 7 de la capital berciana, situada en la calle General Vives.
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Castilla y León vuelve a sonreír a la suerte. El sorteo de la BonoLoto celebrado este jueves 22 de octubre ha dejado una alegría mayúscula en la comunidad autónoma, con un primer premio que ha recaído directamente en la provincia de León.
En concreto, la fortuna se ha albergado en Ponferrada, donde la Administración de Loterías N° 7, ubicada en el número 6 de la calle General Vives (Despacho Receptor N° 45.420 / 53.750).
Aquí se ha validado uno de los tres boletos de Primera Categoría (seis aciertos) repartidos en todo el territorio nacional. Cada uno de estos acertantes de máxima categoría percibirá un premio unitario de 1.350.537,82 euros.
Junto al boleto sellado en suelo ponferradino, la combinación ganadora de esta primera categoría también ha sonreído a las localidades de Cobatillas (Murcia) y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
El resto del sorteo
Más allá del impacto del premio en tierras leonesas, el sorteo de la BonoLoto de este jueves ha dejado un balance general con una recaudación total que ha ascendido a 3.088.121,50 euros.
Existe un único boleto acertante en todo el país, validado en la Administración de Loterías N° 3 de Arrasate / Mondragón (Gipuzkoa), que está dotado con un premio de 186.638,94 euros.
La combinación ganadora de la jornada ha estado formada por los números 05, 34, 46, 43, 18 y 22, correspondiendo el número 38 al complementario y el 5 al reintegro.