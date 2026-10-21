Masía en venta en Luyego en la provincia de León. Idealista

Venden una casa señorial del siglo XIX: tiene una parcela de 3.000 metros cuadrados, 19 habitaciones y 22 baños

Una casa señorial del siglo XIX, con 19 habitaciones, 22 baños y un patio interior con pozo.

Así es la propiedad que se encuentra a la venta en Quintanilla de Somoza, en el municipio leonés de Luyego, por un precio de 2.290.000 euros.

El inmueble, comercializado por Engel & Völkers, se sitúa en plena comarca de La Maragatería, cerca de Astorga, y combina la arquitectura tradicional de la zona con comodidades modernas.

La vivienda ha sido restaurada y rehabilitada, aunque conserva su estructura y distintos elementos originales.

La casa cuenta con 1.187 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas. En el exterior, la propiedad dispone de un patio interior ajardinado, un pozo y miradores típicos de la arquitectura maragata.

Además, está rodeada por una parcela que, según la descripción del anuncio, alcanza los 3.200 metros cuadrados y está anunciada en Idealista.

Tres plantas y 19 habitaciones

La distribución de la vivienda permite distinguir diferentes espacios para el descanso, la convivencia y otros usos.

En la planta baja, un amplio recibidor da paso a un gran comedor y a un salón con varios ambientes y chimenea.

En este nivel también hay dos dormitorios con baño en suite, dos aseos para invitados y una gran cocina con acceso al sótano, donde se encuentra la bodega.

La primera planta alberga otros 11 dormitorios, todos ellos de grandes dimensiones y con baño propio.

Se accede a ellos a través de una galería acristalada, uno de los elementos destacados de la construcción.

Por su parte, la segunda planta cuenta con una estructura de madera vista bajo cubierta. En ella se distribuyen cuatro salones multiusos, cuatro dormitorios con baño en suite y otros dos baños adicionales.

En total, la propiedad suma 19 habitaciones y 22 baños, según las características publicadas en el anuncio.

La vivienda dispone, además, de calefacción individual y suelo radiante en toda la casa, dos elementos que aportan confort a un edificio de grandes dimensiones.

En plena Maragatería, cerca de Astorga

La ubicación es otro de los aspectos destacados de este inmueble. Quintanilla de Somoza se encuentra en el municipio de Luyego, en la comarca de La Maragatería, una zona leonesa conocida por su arquitectura tradicional, sus paisajes y su patrimonio histórico.

El entorno ofrece vistas al monte Teleno y se encuentra próximo al río Duerna, en un territorio con vestigios de antiguas explotaciones auríferas de época romana.

La propiedad también está situada en una zona desde la que se puede acceder a otros enclaves de interés de la provincia, como Las Médulas, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, y la estación de esquí de El Morredero.

Según la información facilitada por la inmobiliaria, el aeropuerto de León se encuentra a unos 30 minutos en coche.

Cuánto cuesta la casa señorial

El precio de venta de esta propiedad asciende a 2.290.000 euros. Tomando como referencia los 1.187 metros cuadrados construidos, el anuncio sitúa el precio en torno a los 1.929 euros por metro cuadrado.

Se trata de una vivienda de grandes dimensiones que destaca por el número de dormitorios y baños, la distribución en tres plantas y la conservación de elementos arquitectónicos tradicionales.

Su ubicación en el entorno rural leonés completa las características de un inmueble que sale al mercado por más de dos millones de euros.