Astorga rinde homenaje a Fernando Barriales por su dedicación a una fiesta única como Astures y Romanos

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Astorga ha celebrado un acto de reconocimiento en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento con la participación de César Romano, el Caudillo Astur, el presidente de la Asociación Astures y Romanos y otros representantes de la entidad.

El acto se ha celebrado este 20 de octubre de 2026 a las 20:00 horas con el homenaje a Fernando Barriales, organizado por la Corporación Municipal en el Salón de la Casa Consistorial.

El acto constituyó un momento de encuentro y homenaje, en el que la ciudad de Astorga quiso expresar públicamente su reconocimiento y afecto hacia Fernando Barriales.

La presencia de los representantes de Astures y Romanos puso de manifiesto la vinculación de este homenaje con una de las celebraciones más representativas de la identidad cultural e histórica de Astorga.

Con este acto, la Corporación Municipal quiso dejar constancia del reconocimiento de la ciudad a Fernando Barriales, en una ceremonia celebrada en uno de los espacios institucionales más emblemáticos del Ayuntamiento.