Concentración convocada por PACMA para exigir la inclusión de los perros utilizados para la caza en la Ley de Bienestar Animal Peio García / ICAL .

Pacma reclama incluir a todos los perros en la Ley de Bienestar Animal: “Han sucumbido al lobby de la caza”

Decenas de personas, acompañadas por otros tantos perros de caza, muchos de ellos en adopción, se han concentrado este domingo en la plaza de San Marcelo de León para reclamar al Gobierno una mayor protección legal para estos animales.

La movilización, convocada por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), se ha celebrado de forma simultánea en otras ciudades españolas.

Lo hacen con el objetivo de exigir que los perros destinados a la actividad cinegética reciban la misma protección que el resto.

La protesta coincide con el inicio de la temporada de caza mayor y pone el foco en la exclusión de los perros de caza del ámbito de aplicación de la Ley de Bienestar Animal.

Bajo el lema de que ‘un perro es un perro’, los convocantes reclaman una reforma legislativa que elimine las diferencias de protección en función del uso que las personas hagan de los animales.

Desde Pacma denuncian que la exclusión de estos perros responde a que “los políticos han sucumbido una vez más al lobby de la caza”.

La formación animalista sostiene, además, que la situación contribuye a agravar el problema del abandono y el maltrato, mientras las protectoras se encuentran desbordadas por la cantidad de animales que necesitan atención y un hogar.

La concentración celebrada en León forma parte de una convocatoria estatal que ha reunido movilizaciones en trece ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Bilbao, A Coruña, Tarragona, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Entre las principales reivindicaciones figura la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal y en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos.

Los convocantes también piden acabar con las excepciones legales vinculadas a la actividad para la que se emplea a cada animal y garantizar una protección efectiva frente al abandono, el maltrato y cualquier otra forma de desamparo.

La reclamación no se limita a los perros utilizados en la actividad cinegética. Pacma exige que la misma protección jurídica se extienda también a los perros de guarda y pastoreo, a los empleados en actividades profesionales y específicas y a los que forman parte de los cuerpos de seguridad.

El objetivo, según la campaña, es que ningún perro quede al margen de las garantías legales por el trabajo que desempeña.

Los animalistas consideran que la protección debe depender de las necesidades del animal y no de su utilidad para las personas, una reivindicación que han llevado este domingo a las calles de León y de otras ciudades españolas.