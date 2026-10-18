Instalaciones policiales de San Andrés de Rabanedo en la provincia de León. Cedida

Detenido nueve meses después de agredir sexualmente a una mujer en su puesto de trabajo en San Andrés

La investigación se prolongó durante meses, pero los agentes acabaron poniendo nombre y apellidos al hombre que buscaban.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida el pasado 25 de enero en el puesto de trabajo de una mujer en San Andrés del Rabanedo.

Su identificación y localización fueron posibles tras una laboriosa investigación que se extendió durante casi nueve meses.

Los hechos salieron a la luz el 25 de enero de 2026, cuando el servicio de emergencias policiales 091 recibió una llamada que alertaba de una agresión sexual en un lugar de trabajo de la localidad leonesa.

Hasta allí se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, que atendieron inicialmente a la víctima.

Desde el primer momento, los agentes se encontraron con una dificultad añadida: el presunto agresor era un completo desconocido para la mujer y tampoco los policías que acudieron al lugar podían identificarlo.

A partir de ese momento, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo se hizo cargo de las pesquisas.

El objetivo era esclarecer lo sucedido y dar con el responsable, una tarea que exigió meses de trabajo y un análisis minucioso de los indicios disponibles.

Los investigadores revisaron numerosas imágenes y cruzaron datos hasta acotar progresivamente las posibles identidades.

Las gestiones permitieron finalmente dirigir las pesquisas hacia un hombre que había sido condenado con anterioridad por delitos sexuales y que residía discretamente en la demarcación policial después de trasladarse desde otra comunidad autónoma.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, su localización resultó especialmente complicada.

El hombre mantenía un comportamiento social aparentemente correcto, una circunstancia que, unida a las dificultades iniciales para identificarlo, contribuyó a prolongar la investigación.

Una vez confirmadas su identidad y su ubicación, los agentes procedieron a detenerlo como presunto autor de la agresión sexual. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

Otra denuncia en una provincia distinta

La investigación ha permitido, además, relacionar al detenido con una denuncia por un presunto delito de acoso sexual presentada en otra provincia. Esta segunda línea refuerza la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales y del intercambio de información para esclarecer hechos delictivos que pueden afectar a distintas víctimas y territorios.

La Policía Nacional destaca la labor especializada y la perseverancia de los agentes que participaron en las pesquisas, cuyo trabajo permitió identificar y localizar al sospechoso meses después de la agresión denunciada.