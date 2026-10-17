Juan Rodríguez, el hermano "esquivo" de Zapatero que ha 'heredado' el despacho de abogados de su padre en León

En el corazón jurídico de León, el hermano mayor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Ángel Rodríguez Zapatero, ha sostenido durante más de cuatro décadas la tradición familiar que su padre, el abogado Juan Rodríguez García-Lozano, inauguró en 1950.

El histórico jurista, que llegó a ser decano del Colegio de la Abogacía de León durante 11 años y trabajó también en los servicios jurídicos municipales, falleció el pasado lunes a los 100 años. Había ejercido ininterrumpidamente hasta su jubilación en noviembre de 2012, dejando el despacho en manos de su hijo mayor.

Hoy Juan Ángel, nacido en Valladolid en 1956, es socio titular de ZVA Abogados (Zapatero-Valle Abogados) junto a la letrada Victorina Fernández Valle, incorporada en 2012, con sede en la Plaza de la Inmaculada de León y actuación en todo el territorio nacional.

La llegada a la abogacía

Juan Ángel es el primogénito del matrimonio formado por Juan Rodríguez García-Lozano y Purificación Zapatero, vallisoletana dedicada al cuidado del hogar. Cuatro años después, en 1960, nació su hermano José Luis, que llegaría a ser presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

La familia se afincó pronto en León, donde ambos hermanos crecieron en un entorno acomodado y profesional.

El abuelo paterno, el capitán republicano Juan Rodríguez Lozano, fue fusilado en el campo de tiro de Puente Castro en agosto de 1936 por negarse a secundar el golpe militar franquista y mantenerse fiel al Gobierno de la Segunda República.

Esa memoria familiar atravesó la casa y ha formado parte del trasfondo en el que se desarrolló la trayectoria de Juan Ángel.

Mientras su hermano menor estudiaba Derecho en la Universidad de León y acababa encaminando su vida hacia la política, Juan Ángel optó por el ejercicio profesional. Se licenció, se especializó en Derecho Administrativo, se colegió en mayo de 1981 e ingresó en el despacho paterno. No buscó una carrera institucional.

En 2005, un año después de la llegada de su hermano José Luis a la Moncloa, se presentó a las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de León y perdió frente al penalista Ricardo Gavilanes.

El abogado Juan Rodríguez Zapatero, en la puerta de los Juzgados de León en noviembre de 2013 Peio García ICAL

A partir de entonces acentuó un perfil más discreto, centrado en el trabajo cotidiano del bufete y alejado de cualquier proyección política.

La causa de la inclusión

El área preferente del despacho es el Derecho Público y, en particular, el Administrativo. Abarca materias de función pública, contratación pública, responsabilidad patrimonial y derechos fundamentales.

Dentro de este último ámbito, Juan Rodríguez Zapatero ha destacado especialmente por su labor en la defensa de la educación inclusiva y de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante más de una década ha intervenido en numerosos procedimientos ante Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, contribuyendo a consolidar una doctrina favorable a la escolarización en centros ordinarios y a la aplicación efectiva de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Su implicación no es puramente técnica. En entrevistas y conferencias ha explicado que llegó a estos casos casi por casualidad, al ayudar a una amiga que tenía un hijo con discapacidad y lo estaba pasando mal.

A partir de ahí se convirtió en un referente para familias y asociaciones.

Ha analizado en detalle la evolución de la jurisprudencia, incluida una sentencia clave del Tribunal Supremo de 2017 que dejó claro que la educación inclusiva es la norma general y que la escolarización en centros de educación especial debe ser la excepción, debidamente motivada cuando los derechos fundamentales están en juego.

El hermano del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el abogado Juan Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo Observatorio de Contratación Pública

También ha criticado aspectos de la Lomloe por no avanzar suficientemente en la inclusión y por mantener, a su juicio, elementos incompatibles con la Convención de la ONU, como el artículo 74 de la LOE.

Organizaciones como Down España, Solcom o distintas asociaciones de familias han contado con su análisis y su voz en jornadas, mesas redondas y conferencias sobre el derecho a una educación inclusiva.

Trayectoria como asesor institucional

De forma paralela, ha desarrollado una larga trayectoria como asesor institucional, especialmente en el ámbito de la arquitectura.

Fue asesor jurídico del Colegio Oficial de Arquitectos de León entre 1986 y 2015, donde dirigió la asesoría jurídica e intervino en asuntos relativos a competencias profesionales, reclamaciones de honorarios y contratación pública.

Desde enero de 2010 es asesor jurídico y coordinador del Área Jurídica del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. En esa labor emite informes y dictámenes, asesora a los órganos del Consejo y a los distintos colegios profesionales, y representa a la institución en los procedimientos judiciales en los que es parte.

También formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de León durante varios años y fue responsable de su Aula de Formación Permanente. Está inscrito en los Colegios de Abogados de León y Valladolid y ejerce en todo el territorio nacional.

La continuidad del despacho

Juan Ángel se casó en segundas nupcias el 3 de octubre de 2009 en el Consistorio de San Marcelo de León, en una ceremonia civil a la que asistieron como testigos su hermano José Luis y Sonsoles Espinosa, que interrumpieron un viaje a Copenhague relacionado con la candidatura olímpica de Madrid.

Del primer matrimonio tiene un hijo, Javier Rodríguez, que desde finales de 2022 trabaja como técnico de desarrollo de negocio en el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), con sede en León.

Pese a la notoriedad del apellido a partir de 2004, Juan Rodríguez Zapatero ha evitado el protagonismo político y mediático.

Se le ha descrito como el hermano "esquivo" de la saga: el miembro que ha permanecido en un segundo plano, dedicado a su profesión en León mientras otros miembros de la familia aparecían en contextos de mayor exposición.

Tras la muerte del padre, la continuidad del despacho fundado en 1950 recae plenamente en él y en su socia. El bufete mantiene los valores que siempre ha destacado: trato personalizado, cercanía y empatía con el cliente, experiencia acumulada durante décadas y especialización en diversas áreas del Derecho.

En León, ciudad donde ambos hermanos crecieron y donde el padre ejerció durante más de seis décadas, Juan Ángel Rodríguez Zapatero representa la vertiente profesional y callada de una familia marcada por el Derecho, la memoria histórica y, en su caso, una vocación sostenida por la defensa de derechos fundamentales en el ámbito de la inclusión.

A los 70 años de edad, sigue ejerciendo desde el mismo despacho familiar, lejos de los titulares pero anclado en la tradición que su padre inició hace más de siete décadas.