El incendio que calcinó cerca de 2.000 hectáreas en el municipio de Valdesamario Guardia Civil

Dos investigados por el fuego de nivel 2 en Valdesamario que quemó 2.000 hectáreas: se usó un generador en el monte

La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave declarado el 22 de julio de 2026, sobre las 19:47 horas, en los montes de la localidad de Murias de Ponjos, perteneciente al término de Valdesamario (León).

El fuego alcanzó el Índice de Gravedad Potencial (IGR- 2) y fue necesaria la evacuación preventiva de los vecinos de las localidades de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como de Ponjos y Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario.

Asimismo, el fuego permaneció activo hasta el 8 de agosto, cuando quedó extinguido.

Este incendio afectó a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, compuesta por arbolado, matorral y pastos.

Las investigaciones realizadas por el Seprona de la Comandancia de León, permitieron determinar que el origen del incendio estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador en una zona forestal, mientras se desarrollaban trabajos en el monte y se encontraba vigente una situación de alerta por riesgo meteorológico de incendio.

Ante tales circunstancias, la Guardia Civil procedió a investigar a dos personas por su presunta implicación en los hechos.

La primera, como presunto autor material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el incendio; y la segunda, como responsable de la empresa, por la presunta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando.