Vista de pájaro de trabajos de i-DE junto a la catedral en el CT Calle Ancha. Iberdrola

Iberdrola culmina las obras para reforzar el suministro eléctrico en el entorno monumental de León

i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ha dado ya por finalizada la reforma integral del centro de transformación de la Calle Ancha, dentro de una actuación que estaba destinada a modernizar una infraestructura histórica y a reforzar la capacidad de distribución eléctrica en una de las zonas más reconocidas de León.

Dicho centro de transformación se ubica en un espacio de especial valor urbano y patrimonial, al estar integrado en tres ámbitos de especial relevancia y protección.

Estos son el entorno de la Catedral de León, el Camino de Santiago y el Casco Antiguo. En este contexto, la intervención implicaba la renovación completa de una instalación cuya puesta en marcha se remonta a mediados del siglo XX.

Trabajos de i-DE en el centro de transformación Calle Ancha. Iberdrola

Los trabajos han adaptado la infraestructura a las necesidades actuales de la red de distribución. Todo ello permitirá mejorar la capacidad de distribución de energía eléctrica, alcanzando una potencia instalada de 630 kVAs.

Esto contribuirá a ofrecer un suministro más actualizado, robusto y preparado para atender las necesidades futuras y presentes de este entorno de la ciudad.

La actuación ha sido ejecutada en paralelo a los trabajos promovidos por el Ayuntamiento de León para mejorar la peatonalización de todo el entorno de Calle Ancha y la Catedral, una coincidencia que ha permitido acompasar la modernización de las infraestructuras urbanas y energéticas en un punto estratégico de la ciudad.

El resultado final ha sido concebido para integrarse de forma respetuosa en este enclave monumental, de manera que la solución técnica sea también acorde, desde el punto de vista estético y patrimonial, con el valor histórico y urbano del entorno.

Con esta actuación, i-DE quería reforzar su compromiso con la modernización de la red de distribución, la mejora de la calidad del suministro y la integración de sus infraestructuras en los entornos urbanos de mayor sensibilidad, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación y puesta en valor del patrimonio de León.