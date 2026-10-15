Castilla y León se lleva cacho de un repartido primer premio de la Lotería Nacional en gran parte de España

Castilla y León ha sido uno de los territorios agraciados este jueves, 15 de octubre, con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, que ha estado muy repartido por gran parte de España al caer en hasta 18 localidades.

El número premiado ha sido el 17.873, que reparte 300.000 euros a la serie y 30.000 euros al décimo. En el caso de Castilla y León, al menos un boleto ha sido vendido en Caboalles de Abajo (León) y en Roa de Duero (Burgos).

La primera de ellas, una localidad de 885 habitantes, ha sido premiada con el primer premio después de que el despacho receptor 45495, ubicado en la carretera de Ponferrada a La Espina, número 51, haya despachado al menos un décimo de los agraciados.

En el caso del pueblo burgalés ha sido la Administración nº1 de Roa de Duero, ubicada en la Plaza Mayor de Santa María, número 16, la encargada de repartir suerte.

El primer premio también ha caído en Asturias, Badajoz, Cádiz, Gipuzkoa, Granada, Las Palmas, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia, entre otras provincias y zonas.