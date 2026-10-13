UPL anuncia que descarta presentarse a las elecciones generales y centra sus esfuerzos en las municipales de 2027

Unión del Pueblo Leonés (UPL) no concurrirá a las elecciones generales que se celebrarán 29 de noviembre, como han informado en la tarde de este martes, 13 de octubre.

Una decisión que ha sido adoptada este martes por el Consejo General del partido, que ha valorado los condicionantes de estos comicios, así como la cercanía de las elecciones municipales, “descartando acudir a las generales ya fuese en solitario o en coalición, tras haber mantenido contactos con otros grupos en la última semana”.

En este aspecto, desde UPL señalan que “no es la decisión que nos hubiese gustado tomar con el corazón en la mano”, pero apuntan que es hora de “pensar en frío y priorizar las elecciones municipales”.

Y es que para los leonesistas presentarse a las generales implicaría una movilización de recursos que condicionaría poder afrontar con garantías las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

En este sentido, Unión del Pueblo Leonés considera que las elecciones municipales son “un campo de batalla en el que UPL y el leonesismo se juegan mucho”, y apuntan a “la necesidad de poder afrontar con fuerza las municipales para seguir asentando el proyecto leonesista en nuestros municipios y juntas vecinales, y de este modo, poder seguir sirviendo y defendiendo los intereses de los vecinos de León, Zamora y Salamanca”.

Y es que para los leonesistas es primordial seguir aumentando su representación municipal, considerando que “cuanta más fuerza municipal tengamos, más acercaremos el objetivo de la autonomía de la Región Leonesa”.

En el ámbito municipal, UPL está registrando una tendencia electoral claramente positiva en los últimos años, tras haber pasado de 151 concejales en las municipales de 2019 a un total de 234 concejales en León, Salamanca y Zamora en las municipales de 2023, aumentando asimismo su representación en la Diputación provincial de León, donde pasaron de 1 a 3 diputados provinciales.

Por ello, UPL descarta presentarse a las elecciones generales dadas las consecuencias que conllevaría implicarse en tres campañas electorales prácticamente consecutivas.

Después de haber afrontado hace unos meses las elecciones autonómicas, en las cuales Unión del Pueblo Leonés logró revalidar sus 3 procuradores en las Cortes autonómicas, creciendo en cerca de 2.000 votos sus apoyos (pasando de 52.098 votos en 2022 a 54.096 votos en 2026).

Por otro lado, los leonesistas reconocen lo complejo que resultan estas elecciones generales, convocadas a mes y medio vista, teniendo por ello unos plazos muy ajustados para los trámites que deben cumplimentar las formaciones, que en el caso de UPL implicaría tener que recoger previamente varios centenares de firmas en cada provincia para poder presentarse.

Un requisito que se exige a los partidos que no poseen actualmente diputados en el Congreso o en el Senado, a diferencia de partidos como PP, PSOE o VOX, que no tienen que recoger firmas para poder presentarse, tras haber pactado en su día PP y PSOE exigir firmas a las formaciones extraparlamentarias para que pudiesen presentarse a las elecciones generales, lo que supone una dificultad añadida para partidos como UPL.

Por otra parte, los leonesistas apuntan que “el contexto de polarización social, ruido y crispación existente en la precampaña de generales impide abrir debates necesarios para nuestra tierra”.

En este aspecto, señalan que tanto los grandes partidos como los principales medios de comunicación están enfocando las elecciones generales como una suerte de referéndum sobre la continuidad o no de Pedro Sánchez en la Moncloa, por lo que “esa lucha entre sanchistas y anti-sanchistas está monopolizando en exclusiva el debate, quedándose sin espacio el necesario debate territorial de la Región Leonesa u otros aspectos de notable importancia para León, Zamora y Salamanca”.

Por todo ello, UPL ha descartado concurrir a las elecciones generales de noviembre, priorizando con ello las cercanas elecciones municipales que tendrán lugar en el mes de mayo, y que requerirán de un esfuerzo económico a los leonesistas tras haber afrontado ya este año la campaña de las elecciones autonómicas.

Consideran, por ello, que no se dan los condicionantes que permitirían a los leonesistas afrontar una nueva campaña electoral entre ambos procesos en condiciones adecuadas para poder hacer frente en unos meses a las municipales con garantías.

Todo, para seguir asentando el poder municipal de UPL e incrementando su número de concejales en León, Salamanca y Zamora, habiendo querido agradecer no obstante UPL a los grupos que propusieron una coalición dicha iniciativa, y trasladarles que en el futuro habrá posibilidades de acuerdos y trabajo en común.