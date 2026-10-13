Guillermo Jiménez a la derecha junto al alcalde de León José Antonio Diez a la izquierda. Fotografía: Ayuntamiento de León.

Guillermo Jiménez, médico en el Gómez Ulla y de viaje a la Antártida: “Llevaremos el nombre de León con orgullo”

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este martes en el Ayuntamiento de San Marcelo al capitán del Ejército de Tierra Guillermo Jiménez, quien participará a partir de noviembre de este año en el XL Contingente Antártico del Ejército de Tierra.

El leonés, que ejerce como médico en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, será uno de los responsables de mantener la operatividad de la Base Gabriel de Castilla.

Todo, garantizando el soporte logístico y la seguridad necesaria para la investigación científica española en la Antártida.

Hasta allí viajará con la flecha de señalización que le ha entregado este martes José Antonio Diez en la que se recogen los kilómetros que separan a la Antártida de la capital leonesa: 12.709 Km.

“Queremos emplazar en el corazón de la misión antártica española este símbolo de identidad local”, ha expresado el Capitán Guillermo Jiménez, quien nació en la ciudad de León donde también cursó sus estudios en el Colegio Leonés hasta la etapa universitaria.

“Llevaremos el nombre de León con orgullo a los confines del mundo y dejaremos allí un recuerdo perenne del orgullo de un ciudadano que sirve a España llevando consigo el nombre de su tierra, lo que me permitirá estar más cerca de los míos”, ha afirmado Guillermo Jiménez.

El alcalde de León, José Antonio Diez, le ha mostrado su satisfacción al hacerle entrega de la flecha de señalización con la que, a raíz del paso de Guillermo Jiménez por la Antártida, “León estará presente en uno de los lugares más remotos del planeta fomentando la implicación y colaboración de la ciudad con la sostenibilidad ambiental, el apoyo a la ciencia y la defensa nacional”.

Asimismo, Diez ha agradecido el trabajo del Centro Municipal de Oficios y Artes Plásticas, encargado de hacer la señal que vinculará para siempre a León con la Antártida.