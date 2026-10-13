José Luis Rodríguez Zapatero junto a su padre en una visita a León. Suco Martín / ICAL

Fallece a los 100 años el padre de José Luis Rodríguez Zapatero: histórico jurista leonés, abogado municipal y viudo desde 2000

Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido en León a los 100 años.

Abogado de larga trayectoria y decano emérito del Ilustre Colegio de la Abogacía de León (ICA), dedicó buena parte de su vida al ejercicio del Derecho y estuvo al frente de un destacado despacho jurídico de la capital leonesa.

Licenciado en Derecho, Rodríguez García-Lozano ejerció también en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León, donde desarrolló una parte de su carrera profesional.

Su trayectoria dejó huella en la abogacía leonesa, una labor que ha sido recordada tras conocerse su fallecimiento.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, expresó en redes sociales su “profundo pesar” por la muerte del letrado y trasladó su afecto a la familia.

En su mensaje, destacó que su trayectoria “quedó unida a la historia de la abogacía” y recordó su participación en el IV Congreso de la Abogacía, celebrado en León en 1970, que calificó de hito para la profesión.

La vida de Juan Rodríguez García-Lozano estuvo marcada también por la historia de su familia.

Su padre, el capitán Juan Rodríguez Lozano, fue fusilado en agosto de 1936 por las fuerzas sublevadas en el campo de tiro de Puente Castro, en León, por mantenerse fiel al Gobierno de la Segunda República.

La memoria de su abuelo paterno tuvo una presencia destacada en la trayectoria pública de José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente recordó aquellos acontecimientos en distintas ocasiones durante su etapa al frente del Gobierno, especialmente durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica.

En el ámbito personal, Juan Rodríguez García-Lozano residía en León y era viudo desde el año 2000, cuando falleció su esposa, Purificación Zapatero, madre del expresidente del Gobierno.