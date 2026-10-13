Presentación de la nueva tasa de basuras en el Ayuntamiento de León.JPG Fotografía: Ayuntamiento de León.

El Ayuntamiento de León subirá la tasa de basuras a los 94,91 € de media con bonificaciones para familias numerosas

El Ayuntamiento de León ha informado que llevará al próximo pleno municipal una nueva ordenanza de tasa de residuos. Así lo ha confirmado este martes, 13 de octubre, el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, que ha presentado el nuevo documento a los grupos de la corporación municipal.

La propuesta de ordenanza de la tasa de residuos ha sido elaborada por una consultora externa con la información facilitada por los servicios municipales con el objetivo de tener un documento que responda a la necesidad de cumplir las obligaciones legales de prestación de un servicio obligatorio. Refuerza la seguridad jurídica y aplica con claridad las cuotas de cada propietario.

Junto a Carmelo Alonso ha comparecido también Rubén Ortíz, uno de los responsables de la Consultora Nuve, encargada del trabajo.

Según han explicado, la finalidad de esta ordenanza es “cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales, conforme a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos, repartiéndolos entre toda la ciudadanía con criterios objetivos. La tasa cubre exactamente el coste del servicio sin superávit ni déficit”.

Para ello, el Ayuntamiento de León parte de un estudio técnico y económico que sitúa el coste anual del servicio en 11,07 millones de euros, calculados a partir de los informes municipales y de la liquidación del convenio de tratamiento con la Diputación de León.

Descontando los ingresos asociados a la recuperación de materiales, que estiman en 6,03 millones el coste de recogida y en 5,04 el de tratamiento. Una cifra similar a la del presente ejercicio, que se redistribuye entre todos los usuarios con un criterio de justicia.

Para determinar las cuotas se han tenido en cuenta las exigencias de la legislación de residuos, el principio de “quien contamina, paga”, los costes de gestión del servicio y el principio de capacidad económica.

Estos criterios se han organizado en dos componentes, cada uno con una función concreta. El primero es la tarifa básica, que contribuye a financiar la disponibilidad y el mantenimiento del servicio. Incluye una cantidad fija de 24,73 euros al año y otra cantidad que depende del tramo de valor catastral del inmueble, entendiendo éste como criterio de capacidad económica. Se aplica un 0,066% de valor.

El segundo es la tarifa por generación, que distribuye una parte del coste según los residuos que se estima que puede producir cada inmueble. En las viviendas se consideran la superficie y el número de personas empadronadas. En los comercios, oficinas y otros establecimientos, la superficie y el tipo de actividad.

Esta separación permite entender el fundamento de cada parte del recibo. El valor catastral sirve para aplicar el criterio de capacidad económica; y la superficie, los residentes y la actividad permiten estimar la generación de residuos.

Para realizar los cálculos se han utilizado datos oficiales del Catastro. El estudio incorpora también referencias técnicas sobre la generación de residuos de las distintas actividades económicas. Todo ello queda documentado para que se pueda conocer el origen de las tarifas y comprobar su aplicación.

La propuesta contempla, entre otras medidas, la bonificación del 50 % para las familias numerosas en su vivienda habitual, acreditando anualmente la condición de familia numerosa, y la bonificación del 2 % por domiciliación bancaria, con el pago en dos plazos. La nueva norma va más allá y también regula situaciones específicas, como las viviendas cerradas sin suministros y los locales sin actividad.

“Queremos que los vecinos y vecinas dispongan de información clara, y por ello la ordenanza y el estudio económico recogen los criterios, las tablas de tarifas y los ejemplos necesarios para entender cómo se calcula la cuota que corresponde abonar por cada inmueble”, ha expresado Carmelo Alonso

Además, ha asegurado que el Ayuntamiento de León ofrecerá atención presencial, telefónica y electrónica para resolver dudas y orientar sobre las bonificaciones y reducciones aplicables.

“La norma permite que cualquier ciudadano pueda saber qué paga, por qué lo paga y cómo se ha calculado. La tarifa supone un recibo medio en las viviendas que incluye las tasas de recogida y tratamiento de 94,91 euros, lo que viene a ser unos 6 euros más que en la tarifa anterior, pero tiene en cuenta el número de residentes y la bonificación para familias numerosas”, ha incidido Alonso.

Esta ha explicado también que la tasa sube por debajo del IPC. “Al no haberse aplicado tasa en 2025 estamos ante un IPC de 7,1% y la tasa se sitúa en un crecimiento del 2,7% para actividades y un 5,6% para recibos residenciales”, ha aseverado.

La nueva tasa corrige así situaciones “injustas” como locales cerrados que pagaban como abiertos, personas solas que pagaban como familias o bares que abonaban tasas como comercios.

El Ayuntamiento de León tiene pendiente la devolución de los recibos cobrados en base a la anterior ordenanza anulada, proceso para el que ya se han iniciado los trámites.