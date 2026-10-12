Uno de los debates ya celebrados con alumnos de la Universidad de León Universidad de León

La Universidad de León y el tejido social abordan este martes la inmigración a través del cine y el diálogo

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) ha organizado, en colaboración con Europe Direct León, un programa educativo articulado alrededor del cortometraje ‘Polígono X’, del director leonés Néstor López, protagonizado por el actor Juan José Ballesta.

El objetivo es fomentar el pensamiento crítico, la competencia intercultural y el compromiso con los derechos humanos, sensibilizando a la ciudadanía sobre las realidades sociales vinculadas a la inmigración, el racismo y la xenofobia.

Desde la organización se explica que las migraciones “constituyen uno de los fenómenos sociales de mayor calado en el siglo XXI. Sin embargo, la percepción pública sobre este colectivo continúa condicionada en muchos ámbitos por estereotipos, prejuicios y discursos de odio que dificultan la convivencia democrática”.

Tras haber sido objeto de análisis y debate por parte de alumnado de las facultades de Educación, Derecho y Ciencias Económicas de la ULE, que en jornadas previas han tenido ocasión de ver el corto y debatir sobre el tema, ‘Polígono X’ será proyectado en el Ateneo Cultural El Albéitar el martes 13 de octubre a las 20:30 horas.

La proyección irá seguida de un diálogo abierto a la participación de todas las personas que lo deseen, que contará con presencia destacada de representantes de organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno en el acompañamiento a la población migrante en León.

Entre ellas, Accem, Auryn, Cáritas Diocesana de León, Fundación Secretariado Gitano, InGénero, Isadora Duncan, Valponasca y Voluntariado San Juan de Dios, fomentando la conexión con el tejido asociativo de la ciudad.

Este espacio de debate permitirá profundizar en las principales dificultades administrativas y sociales que encuentran las personas migrantes al llegar a España, analizar el impacto que provocan las campañas de desinformación, y dar a conocer los recursos de acogida e integración disponibles en la provincia.

Además, se visibilizarán experiencias comunitarias de integración exitosas y se debatirá el papel de las universidades, los medios y la ciudadanía en la prevención de la discriminación.