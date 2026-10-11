Muñoz denuncia que “nunca jamás los españoles habían pagado más impuestos para tener peores servicios públicos”

La portavoz del PP en el Congreso y portavoz de campaña electoral del 29N, Ester Muñoz, denunció hoy que “nunca jamás los españoles habían pagado más impuestos y nunca habíamos tenido peores servicios públicos”.

“El dinero que hemos pagado durante todos estos años, el esfuerzo de mucha gente que ha trabajado y que ha pagado muchos impuestos no se ha visto revertido ni en sanidad, ni en educación, ni en viviendas, ni en infraestructuras, ni en hospitales, ni en carreteras, ni en trenes, ni en servicios públicos, ni en dependencia”, apuntó Muñoz.

Todo, en declaraciones recogidas por Ical esta mañana, durante su visita a la Feria de Productos de León, en la que estuvo acompañada, entre otros, del presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el portavoz y candidato del PP a la Alcaldía de León, David Fernández.

Muñoz cargó duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que a la misma hora ofrecía un mitin en Ponferrada, y acusó al Ejecutivo de “haberse llevado en amaños el esfuerzo” de los españoles”, de “haber pagado con dinero público a mujeres prostituidas”.

“El abismo moral en el que se ha instalado la izquierda de este país es absoluto”, comentó la dirigente ‘popular’, quien enumeró que el Gobierno “no ha evitado los desahucios, con más de 270.000” en estos ocho años.

En este sentido, consideró que existe “una gran oportunidad” el próximo 29 de noviembre que el PP “no va a desaprovechar, que los españoles no pueden desaprovechar”, e insistió en que los votantes “pueden elegir entre el gobierno de las saunas, de las cloacas, de quienes contrataban clanes de delincuentes para eliminar a jueces y con contrabando de joyas”, en referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o el de “la reconstrucción nacional y que quiere que España tenga un futuro por delante”. “Y a eso estamos esperando”, indicó Muñoz.

Precisamente, acusó de “mentiroso” a Sánchez, que “dijo a todos los españoles que utilizaría a la joya etrusca en campaña”, pero Rodríguez Zapatero “no ha venido al mitin de León”.

“Yo entiendo que tiene que ser muy complicado traerle a la provincia donde más daño ha hecho y que más vergüenza nos hace pasar, porque saber que Zapatero es de León, una persona que ha mentido a todos los españoles, que es todo lo contrario de lo que nos dijo que era…”, aludió Muñoz, quien sentenció que “ni era humanista, ni era un socialista, ni tenía poco y daba mucho; en realidad se estaba quedando lo de todos”.

A su juicio, “ha utilizado su poder y su influencia para intervenir en rescates con dinero de todos los españoles y llevárselo crudo”, una persona, tildó, que “es un presunto contrabandista de joyas, el faro moral que decía Pedro Sánchez”.

También consideró que Sánchez ha mentido con la convocatoria de elecciones generales, que había anunciado para 2027, y con el proyecto de Presupuestos.

“Nunca dice nunca la verdad. Y enfrente va a estar el Partido Popular ofreciendo una alternativa real a todos los españoles, porque no estamos condenados a no llegar al final de mes. No estamos condenados a que nuestro Gobierno amañe contratos o que la gente no pueda alquilar una casa, no pueda comprar una vivienda, no pueda cambiar de coche. No estamos condenados a ser trabajadores pobres, porque hoy en España hay mucha gente trabajando que no llega a final de mes, mucha gente que tiene que vivir de ayudas públicas porque no puede vivir con el esfuerzo de su trabajo”, indicó Muñoz.

“El sacrificio merecerá la pena”

Por otro lado, Muñoz salió al cruce de las críticas socialistas hacia las palabras pronunciadas por el presidente del PP sobre el ‘sacrificio’ que pedirá si llega al Gobierno, y que Sánchez vinculó hoy con posibles recortes.

Al respecto, la dirigente leonesa apuntó que se refería a “valorar el esfuerzo, y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena”.

“La izquierda se revolvía y nos decía que cómo pedíamos sacrificio a la gente. Claro, la izquierda no sabe lo que es el sacrificio”, manifestó la dirigente ‘popular’, quien remarcó que durante su visita por los distintos expositores de la feria de productos había hablado con gente que “lleva negocios de 40 o 50 años, de segunda y de tercera generación, o emprendedores que acaban de montar negocios hace tres años”; y que le habían respondido que habían llegado a este punto con “mucho esfuerzo y mucho sacrificio”, pero que “merecía la pena luchar por lo que quieres”.

“La gente no tiene problemas con el sacrificio, lo que no quieren es que vivan de su sacrificio. Y muchos nos decían que tenemos que bajar los impuestos, que no llegamos a final de mes. Es muy difícil contratar a alguien con todos los impuestos que nos obligan a pagar. Ese sacrificio del que habla el presidente Feijóo es que la gente que se esfuerza y trabaja lo va a ver recompensado, porque el sacrificio es algo inherente a la superación personal”, remarcó.

Al respecto, deslizó que cualquier persona que “tiene un negocio, que juega a un deporte, en el arte o en la cultura, sabe que tiene que sacrificarse para tener un buen resultado”; y “eso no tiene nada que ver con los recortes, tiene que ver con que si tú te esfuerzas, tienes recompensa”.

En este punto, reprochó el papel de la “izquierda de este país”, que “lleva ocho años viviendo del esfuerzo de la gente, destruyendo la vida y la calidad de vida de las personas”; y sostuvo que “hoy es mucho más difícil comprar o alquilar una vivienda que hace ocho años, es más difícil llegar a final de mes”.

“La gente está harta de que le cobren impuestos y no de tener mejores servicios públicos. De eso estamos hablando. Si la izquierda tiene un problema con el sacrificio, se lo tiene que hacer ver porque el sacrificio siempre ha sido algo positivo de gente que quiere trabajar, quiere innovar, que quiere mejorar”, sentenció.

Listas electorales

Por último, cuestionado por la posibilidad de que ella misma encabece las listas del PP por León para el 29N, admitió que “quedan muchos días” y que es una decisión que tomará Génova. “Yo soy la portavoz del Partido Popular, no soy la vicesecretaria de Organización ni la secretaria general. Aún no hemos empezado con las listas”, refrendó Muñoz.

No obstante, señaló que el “mayor orgullo” y el “mayor honor” de su vida ha sido representar a los leoneses. “En lo que dependa de mí voy a seguir representándolos si ellos me siguen votando. Es un absoluto orgullo representar a la mejor tierra de España, que es León, y que espero poder seguir haciéndolo muchos años si los leoneses sobre todo me dan su confianza y dan confianza al Partido Popular”, finalizó.