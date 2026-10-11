Explosión en el cuarto de calderas de un bloque de viviendas en Camponaraya: hay un herido trasladado al hospital

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras una explosión en Camponaraya (León), en un cuarto de calderas de un bloque de viviendas en la Travesía Palomar Valiña, ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 01:17 horas de la madrugada de este domingo. Varias llamadas alertaban de la explosión que ha producido un incendio y solicitaban asistencia para un varón herido.

El hombre presentaba una brecha en la cabeza y lesiones en la cadera, como han informado las mismas fuentes.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y han acudido las empresas suministradoras de gas.

Emergencias Sanitarias ha atendido a un varón de unos 60 años a quien ha trasladado al Hospital.