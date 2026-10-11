Cazado in fraganti un octogenario sospechoso de rayar vehículos en los aparcamientos de Ciuden

Un octogenario ha sido detenido como presunto autor de daños en vehículos estacionados en el aparcamiento situado junto a las instalaciones de Ciuden (Ciudad de la Energía) en Ponferrada.

La detención, realizada por la Policía Municipal de Ponferrada, se produjo en la mañana del sábado, 10 de octubre, después de que el sospechoso, presuntamente, rayara vehículos estacionados en la zona.

La actuación policial se enmarca en una investigación desarrollada por la Policía Nacional ante la reiteración de denuncias por hechos similares en este mismo emplazamiento.

Precisamente, la Comisaría de Ponferrada había establecido un dispositivo de vigilancia discreta en la zona para tratar de identificar y detener al responsable de estos daños.

En el momento de la intervención se encontraban también en las inmediaciones agentes de la Policía Nacional de paisano, integrados en el dispositivo de vigilancia, que pudo personarse en el lugar de los hechos.

La actuación de la Policía Municipal, alertada por uno de los afectados y que procedió a la detención del sospechoso, resultó determinante para la intervención inmediata.

Ocho denuncias y nueve vehículos afectados

En las últimas semanas se han recibido en la Comisaría de Ponferrada un total de ocho denuncias por daños en nueve vehículos particulares, todos ellos estacionados en los aparcamientos de Ciuden o en sus inmediaciones.

Los hechos presentan un patrón coincidente: los vehículos aparecen con uno o varios rayones longitudinales en uno de sus laterales, realizados presuntamente con una llave u otro objeto metálico.

Los daños se producen de forma rápida y discreta, generalmente durante los fines de semana y en una franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Las denuncias y las manifestaciones de los afectados apuntan a que los daños se producen de manera indiscriminada, sin que, por el momento, se haya establecido una relación concreta entre los propietarios de los vehículos y el presunto autor.

Un antecedente por hechos similares en 2024

La investigación policial ha permitido constatar que el detenido ya había sido investigado por hechos de características similares en el mismo aparcamiento.

En octubre de 2024 fue detenido in fraganti por hechos que dieron lugar a la imputación de 16 daños en vehículos, que quedaron esclarecidos en aquella actuación policial.

La reiteración de los incidentes, la coincidencia del lugar, los horarios y el modo de ejecución constituyen elementos relevantes para la investigación actual, que trata de determinar la posible vinculación del detenido con los hechos denunciados recientemente.

La colaboración ciudadana, clave

En esta última actuación, uno de los afectados, que había sufrido daños anteriormente en su vehículo, acudió al aparcamiento con dispositivos de grabación para documentar posibles nuevos incidentes.

Según su declaración, observó cómo un individuo se acercaba a varios vehículos y presuntamente los rayaba, registrando los hechos mediante su teléfono móvil y otras cámaras.

Tras alertar a la Policía Municipal de Ponferrada, los agentes se personaron en el lugar, procedieron a la detención del sospechoso, identificaron a un testigo y documentaron los daños ocasionados en los vehículos.

Las grabaciones aportadas por el denunciante constituyen asimismo material de interés para el esclarecimiento de los hechos.

La presencia del agente de la Policía Nacional que participaba en el dispositivo discreto permitió, además, la inmediata coordinación de las actuaciones y la continuidad de las diligencias policiales.

El detenido y las diligencias practicadas han sido remitidas a la autoridad judicial.