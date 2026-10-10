Imagen de la Policía de Ponferrada. Fotografía de archivo.

Pelea multitudinaria en Ponferrada: hay dos personas heridas por arma blanca trasladadas al hospital

Dos personas han resultado heridas por arma blanca tras una pelea multitudinaria en Ponferrada, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 06:28 horas de la madrugada de este sábado, 10 de octubre, en la calle Doctor Fleming 22.

Se informaba, como apuntan las mismas fuentes, de una pelea multitudinaria entre unas ocho personas y, en un principio, informaban de que una persona se encontraba herida.

Se ha dado aviso al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Posteriormente, la Policía Municipal ha explicado que había dos personas heridas por arma blanca, conscientes, sin más datos, y que se encontraban en el cruce de las calles República Argentina y Ramón y Cajal.

Emergencias Sanitarias ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que han atendido y trasladado al Hospital de Ponferrada a dos varones de unos 25 años.