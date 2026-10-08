Fallece un hombre arrollado por un tren en la entrada a la estación de El Burgo Ranero

Un hombre ha fallecido arrollado por un tren en la entrada a la estación de El Burgo Ranero (León).

El suceso ha tenido lugar a las 10:41 horas, cuando ADIF ha informado a Emergencias Castilla y León del arrollamiento de un tren a un hombre, del que por el momento se desconocen más datos.

Desde la sala del 112 se dio aviso a la Guardia Civil de León y a Sacyl, que movilizó personal médico y un helicóptero medicalizado hasta la estación de El Burgo Ranero.

En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

La Subdelegación del Gobierno en León ha asegurado a este medio que el tren viajaba sin pasajeros y que la circulación no se ha visto afectada.