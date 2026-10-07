El diputado de​​​​ Desarrollo Económico de la Diputación de Zamora, Emilio Fernández, y el alcalde de Astorga (León), José Luis Nieto presentan la III Feria Apiastur. Diputación de Zamora.

La feria de la miel ideal para visitar del 30 de octubre al 1 de noviembre: degustaciones, música y coloquios

Sinergias entre provincias vecinas para blindar un sector clave en la fijación de población y la biodiversidad.

La Diputación de Zamora impulsará la tercera edición de la Feria Apiastur, que se celebrará en la ciudad leonesa de Astorga durante el fin de semana del puente de Todos los Santos ―del 30 de octubre al 1 de noviembre―, aportando el músculo y la calidad de los productores locales bajo el sello 'Exquisiteza'.

El vicepresidente cuarto de la institución provincial y responsable de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto Martínez, han presentado este miércoles en Zamora los pormenores de una cita que reunirá a 24 expositores en el Pabellón Rectivía bajo el lema 'Una feria con sabor que deja huella'.

Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de tender puentes institucionales para potenciar dos provincias que son referentes en la producción de miel de máxima calidad.

Fernández enfatizó que la apicultura "no solo genera empleo y actividad económica en nuestros pueblos, sino que juega un papel medioambiental irreemplazable", recordando que iniciativas como la zamorana Meliza y la maragata Apiastur deben retroalimentarse para visibilizar el trabajo de las familias rurales.

Por su parte, el regidor astorgano agradeció la complicidad zamorana y animó a más apicultores de la provincia a sumarse a los cuatro que ya han confirmado su presencia, recordando los estrechos lazos históricos, sociales y económicos que unen a ambos territorios.

Además del espacio expositivo para la venta y degustación de mieles y derivados, el evento incluirá coloquios y jornadas técnicas con la participación de profesionales zamoranos para debatir sobre los retos del sector.

Cartel de la III Feria de Aspiatur en Astorga. Aspiatur.

Una propuesta perfecta para una escapada durante el próximo puente festivo que hermana el sabor y la tradición del noroeste peninsular.