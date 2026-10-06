La rectora de la ULE, Nuria González, preside la presentación de la nueva dirección de IA y Gobierno del Dato. ULE

La ULE anuncia una estrategia para aplicar la IA a todos los niveles: "No es una cuestión de futuro, es una realidad"

La Universidad de León (ULE) ha presentado este martes, 6 de octubre, la creación de la nueva dirección de Inteligencia Artificial y Gobierno del Dato, un área que se encargará de elaborar una estrategia para impulsar el uso transversal, responsable y útil de la IA.

Esta estrategia abarcará los ámbitos de docencia, investigación y gestión y todo el proceso estará liderado por el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital a través de la nueva dirección.

La tarea ha sido asumida directamente por el profesor Francisco Javier Rodríguez Lera, titular del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, con amplia trayectoria docente e investigadora en ciberseguridad, la robótica y el desarrollo de tecnologías orientadas a las personas.

Tal y como ha explicado la rectora de la ULE, Nuria González, la tarea del profesor es coordinar, impulsar y acompañar la incorporación de la IA al conjunto de la comunidad universitaria, aprovechando sus oportunidades, pero abordando a su vez los retos que plantea.

Todo ello, no obstante, de una forma coordinada. "La IA no es para nosotros una cuestión de futuro, es una realidad que está transformando la universidad y que requiere una mirada estratégica", ha precisado González.

La futura estrategia de IA pretende definir cómo quiere incorporar la ULE estas tecnologías a su actividad y bajo qué principios hacerlo. La finalidad es aprovechar las posibilidades que ofrece y, a la vez, establecer criterios para afrontar cuestiones como su utilización responsable.

También abordará la protección de la información, la toma de decisiones o la integridad científica. "Queremos que la IA forme parte de la universidad desde una perspectiva que abarque sus distintas áreas de actividad y que nos permita avanzar de manera coordinada", ha añadido la rectora.

Nueva dirección de IA

La creación de la nueva dirección de Inteligencia Artificial, según ha explicado, permitirá sumar una perspectiva concreta sobre esta tecnología al conocimiento y las capacidades que ya hay en el Servicio de Informática y Comunicaciones.

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, ha avanzado que ambos ámbitos trabajarán de forma conjunta e incorporarán una dimensión humana y organizativa que requiere la adopción de estas tecnologías.

El Gobierno del Dato actuará como elemento necesario para disponer de información segura, fiable y adecuadamente gestionada.

En estos ámbitos se tratarán cuestiones como el uso de la IA en el aprendizaje y la evaluación, la integridad científica y la confidencialidad en investigación, además de la identificación de los procesos en los que esta tecnología puede mejorar los servicios universitarios.

"El reto no es simplemente incorporar herramientas, sino decidir cómo queremos utilizarlo en la ULE. ¿Para qué? ¿Bajo qué principios y con qué garantías?", ha sostenido Rodríguez Lera.

La nueva dirección trabajará con los diferentes centros, vicerrectorados, servicios y unidades para conocer las necesidades que existen y acompañar la puesta en marcha de iniciativas concretas.

Diagnóstico inicial

La estrategia partirá de un diagnóstico inicial de las herramientas, prácticas y experiencias que ya se dan en la Universidad de León, seguido de un proceso de participación con profesorado, investigadores, PTGAS y estudiantes para definir prioridades y actuaciones.

La meta es que la estrategia sea una hoja de ruta para aplicar efectivamente la IA y no únicamente un documento. La perspectiva que marcará el proceso estará centrada en las personas y en la responsabilidad de la ULE ante una tecnología con capacidad para transformar su actividad.

"Podemos delegar tareas, pero nunca vamos a poder delegar nuestras responsabilidades", ha añadido Rodríguez Lera, que recordó que la supervisión humana, la seguridad, la transparencia y la protección de la privacidad serán algunos de los principios que acompañarán su incorporación a la Universidad.