Los regionalistas leoneses decidirán “rápido” si concurren a las elecciones generales: “Ha sido una legislatura sin rumbo”

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidirá en los próximos días si concurrirá a las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre y, en caso afirmativo, con qué estrategia y bajo qué condiciones.

Así lo anunció este lunes la secretaria general de la formación, Alicia Gallego, después de que se haya confirmado la convocatoria electoral.

La decisión corresponderá al Consejo General de UPL, que deberá analizar ahora los distintos escenarios que se abren ante la cita con las urnas.

Gallego señaló que el partido actuará con rapidez ante la proximidad de las elecciones, aunque situó como prioridad los intereses de la Región Leonesa y de los ciudadanos a los que representa.

“Vamos a analizar los distintos escenarios. Tenemos que analizar todas las posibilidades y tomar una decisión rápida, porque la convocatoria ya está sobre la mesa, pero lo haremos, como siempre, pensando en lo que más conviene a la Región Leonesa y a los ciudadanos a los que representamos”, afirmó.

La dirigente leonesista vinculó el adelanto electoral a la situación política de la última legislatura, que, a su juicio, ha estado marcada por la falta de presupuestos y por la ausencia de una dirección clara en algunas de las políticas que considera prioritarias para los ciudadanos.

Gallego sostuvo que la convocatoria “tenía que llegar después de una legislatura marcada por tres años sin presupuestos, sin rumbo y sin una dirección clara en aquellas políticas que son necesarias para los ciudadanos”.

En este sentido, señaló como asuntos pendientes el acceso a la vivienda y la ejecución de infraestructuras e inversiones que, según denunció, no han terminado de materializarse.

“Los ciudadanos necesitan respuestas y soluciones a los problemas que afectan a su día a día, y durante estos cuatro años hemos visto cómo muchas de estas cuestiones han quedado olvidadas”, afirmó.

Entre las cuestiones que la secretaria general de UPL considera pendientes también situó la situación de Ceuta, que calificó como “un problema que continúa sin resolverse” y sobre el que, según señaló, el Gobierno no estaría actuando para buscar una solución.

Ante este escenario, Gallego considera que las elecciones del 29 de noviembre ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre el futuro político. Para la dirigente de UPL, la cita electoral supone una oportunidad para que “sean los ciudadanos quienes se manifiesten y decidan qué nueva organización política quieren para afrontar y solucionar los problemas que realmente importan”.