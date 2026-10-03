Incibe ayuda a una madre cuyo hijo había sido incluido en un grupo de WhatsApp que solicitaba contenido sexual
La captación del menor se produjo a través del juego Fortnite.
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El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, a través de la línea 017 ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ ayudó una madre que detectó que su hijo, menor de edad, había sido incluido en un grupo de WhatsApp donde se solicitaba y compartía contenido sexual y de explotación infantil.
El niño había sido captado a través del juego Fortnite, donde un adulto contactó con él aprovechándose de su inocencia y vulnerabilidad.
El grupo de WhatsApp contaba con más de un centenar de menores. Esta situación generó una gran preocupación en la madre, por lo que decidió ponerse en contacto con Incibe para saber qué medidas tomar para proteger a su hijo en el entorno digital.
Desde la línea 017 se le recomendó cortar cualquier tipo de comunicación en esa red social, además de no compartir ningún archivo de dicho grupo. También que recopilase todas las evidencias posibles, a través de capturas de pantalla para interponer una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por otro lado se le recomendó no bloquear ni reportar el grupo, debido a la peligrosidad del contenido, y esperar las recomendaciones de Policía o Guardia Civil.
Por último se le pidió que informase de lo sucedido a la plataforma Fortnite, revisar la configuración de privacidad del WhatsApp del menor, limitando quién puede añadirle a grupos, y reforzar la idea de que no se compartan imágenes ni datos personales.