La Copa del Mundo, durante una exposición en Málaga Ayuntamiento de Málaga

La Copa del Mundo llega a León: se expondrá en el Palacio del Conde Luna los días 5 y 6 de octubre

La exposición ‘Reyes del Mundo’, que incluye el trofeo de campeones del Mundo de la Selección Española de Fútbol, recala en León los días 5 y 6 de octubre y podrá visitarse en el Palacio del Conde Luna, sede del Centro de Interpretación Reino de León.

La muestra rememora la victoria de la Selección Española de Fútbol en el pasado Mundial 2026 y está organizada por la Real Federación Española de Fútbol con la colaboración del Ayuntamiento de León.

Durante estos dos días, los aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de sentir de cerca la experiencia de los campeones, que incluye en su recorrido el trofeo de la Copa del Mundo que acredita la segunda estrella para España.

Para acceder a la exposición, por estricto orden de llegada al Palacio del Conde Luna, los visitantes se tendrán que registrar, siguiendo las instrucciones in situ de la organización de la Real Federación Española de Fútbol en el propio acceso.

Este registro le dará acceso al ticket de entrada a la exposición. No se va a habilitar un registro previo.

La exposición ‘Reyes del Mundo’, junto al trofeo de la Copa del Mundo, seguirá su camino por Castilla y León en la próxima semana, con paradas en Valladolid y Burgos.