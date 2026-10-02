El leonés Julio Llamazares se lleva el Premio Nacional de Narrativa 2026 dotado con 30.000 euros

Julio Llamazares ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2026, por su obra ‘El viaje de mi padre’ (Alfaguara), a propuesta del jurado reunido hoy.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

También destacan que el autor “combina con maestría la evocación personal y la dimensión histórica, revelando que los desplazamientos geográficos marcaron la identidad de varias generaciones.

A través de una prosa poética, depurada y sobria, los paisajes y los personajes se convierten en los verdaderos protagonistas de un viaje en el tiempo que anuda espacio, pasado y literatura, aportando una mirada honesta, sin épica, vinculado a su lado más humano”.

Además, señalan que ‘El viaje de mi padre’ “se configura como una obra de gran sensibilidad que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y los vínculos generacionales, transformando una experiencia individual en una rebelión íntima contra el olvido y la desmemoria.

Una travesía de redención que ratifica a Llamazares como una de las voces clave de nuestras letras, poseedor de una facultad única para hibridar géneros, conmover al lector y fundir la geografía con el alma humana”, informa Ical.

El premio reconoció en su pasada edición a Paco Cerdà, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.

Julio Llamazares nació en Vegamián, León, en 1955. Es periodista, escritor y guionista. Su obra abarca muchos registros literarios, que van desde la poesía con obras como ‘La lentitud de los bueyes’ (1979) y ‘Memoria de la nieve’ (1982), recopilaciones de artículos como ‘En Babia’ (1991).

O ‘Nadie escucha’ (1995) y ‘Entre perro y lobo’ (2008), hasta la literatura de viajes como ‘El río del olvido’ (1990 y 2006), ‘Trás-os-Montes’ (1998), ‘Cuaderno del Duero’ (1999), ‘Las rosas de piedra’ (2008), ‘Atlas de la España imaginaria’ (2015), ‘El viaje de don Quijote’ (2016) y ‘Las rosas del sur’ (2018).

También ha escrito crónicas como ‘El entierro de Genarín’ (1981 y 2015), relatos cortos como ‘En mitad de ninguna parte’ (1995 y 2014) y ‘Tanta pasión para nada’ (2011), y el dietario ‘Primavera extremeña’ (2020).

Además, entre sus novelas están ‘Luna de lobos’ (1985), de la que también escribió el guion cinematográfico, ‘La lluvia amarilla’ (1988), ‘Escenas de cine mudo’ (1994 y 2006), ‘El cielo de Madrid’ (2005), ‘Las lágrimas de San Lorenzo’ (2013), ‘Distintas formas de mirar el agua’ (2015) y ‘Vagalume’ (2023).