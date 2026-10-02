El Ayuntamiento de León vuelve a licitar las obras de rehabilitación del Consistorio Viejo tras quedar desiertas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes, 2 de octubre, la licitación de las obras para rehabilitar integralmente el Edificio Mirador del Concejo, que se conoce como el Consistorio Viejo, ubicado en la Plaza Mayor.

El acuerdo sobre este inmueble, catalogado dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua, declara formalmente desierta la licitación previa que se aprobó a finales de julio, una vez se ha constatado que no se presentaron ofertas por la insuficiente consignación presupuestaria inicial.

La nueva aprobación da luz verde a un nuevo procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria, dotado con un presupuesto revisado que asciende a 1.798.799,29 euros.

El proyecto está cofinanciado con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mediante el Programa del 2% Cultural. Tras el abono de la ayuda recibida por el Ayuntamiento leonés el pasado 29 de junio de 2026, la actuación cumple con los plazos normativos.

Estos plazos marcan un margen máximo de seis meses para el inicio de los trabajos. Una vez sea adjudicado el contrato y se firme el acta de comprobación del replanteo, la adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución de 16 meses para completar los trabajos, cumpliendo el tope de 18 meses fijado por la resolución estatal.

El Consistorio Viejo constituye un inmueble barroco del siglo XVII que goza de Nivel 1 de protección en el Plan Especial de la Ciudad Antigua de León, la máxima categoría monumental.

Históricamente, sus balconadas han sido el epicentro de las celebraciones civiles y religiosas principales de León por su posición representativa y privilegiada sobre la Plaza Mayor.

El contrato prevé trabajos tanto en el interior como en el exterior del edificio para resolver sus patologías constructivas y acometer su restauración integral.

La meta es compatibilizar la conservación de sus funciones institucionales históricas con su adaptación a nuevas utilizaciones culturales y turísticas públicas de referencia.

Esta obra acomete la fase 1 del plan global impulsado por el Ayuntamiento para poner en valor la Plaza Mayor y sus elementos patrimoniales.

Esta fase se facilita una vez se ha completado con éxito la fase 2, correspondiente a la remodelación y rehabilitación del pavimento y entorno de la propia plaza, finalizada en 2025.

Otros asuntos

También este viernes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de los cinco lotes que componen el contrato del servicio de mantenimiento integral y realizaciones de inversiones urgentes de reposición para las instalaciones y equipos de los edificios dependientes del Ayuntamiento de León.

El acuerdo alcanza una inversión anual de 4.694.381,31 euros (IVA incluido) para atender el conjunto de las dependencias municipales, lo que supone un montante global de 9.388.762,62 euros para los dos años de duración inicial del contrato.

El contrato tiene por objeto asegurar la operatividad permanente, la conservación y la funcionalidad técnica de todo el parque inmobiliario municipal mediante actuaciones de mantenimiento preventivo, normativo y correctivo. Asimismo, incluye el soporte para la ejecución de obras de sustitución o reposición de equipos e instalaciones que queden fuera de uso, además de tareas de obra civil auxiliar de apoyo.

La adjudicación de la prestación se ha distribuido en cinco bloques diferenciados para optimizar la atención de los diferentes inmuebles:

El Lote 1, referente a Colegios Públicos Municipales, ha sido adjudicado a la UTE formada por Aceinsa Movilidad S.A., Aceinsa Cantábrico S.A. y Renew Legio Solutions S.L. por un importe de 392.860,86 euros anuales (785.721,73 euros para los dos años de contrato, IVA incluido).

El Lote 2, destinado a Instalaciones Deportivas y Polideportivos de Colegios, recae en la UTE Geoxa General de Construcciones S.L. e Imesapi S.A., por una cuantía de 1.394.001,31 euros al año (2.788.002,62 euros para el periodo inicial de dos años, IVA incluido).

El Lote 3, enfocado a Sedes de Gobierno, servicios administrativos centrales, seguridad y emergencias, se adjudica a la UTE Geoxa General de Construcciones S.L. e Imesapi S.A., por un presupuesto anual de 959.962,21 euros (1.919.924,42 euros en dos años, IVA incluido).

El Lote 4, referido a Edificios Singulares, se otorga igualmente a la UTE Geoxa General de Construcciones S.L. e Imesapi S.A., con una inversión anual de 1.153.468,03 euros (2.306.936,06 euros para el conjunto de los dos años, IVA incluido).

El Lote 5, asignado a Otros Edificios y Construcciones Municipales, ha sido adjudicado a la UTE formada por Aceinsa Movilidad S.A., Aceinsa Cantábrico S.A. y Renew Legio Solutions S.L., con un montante de 798.088,90 euros al año (1.596.177,80 euros para los dos ejercicios iniciales, IVA incluido).

Convenio con el Banco de Alimentos

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del convenio de colaboración con la asociación Banco de Alimentos de León, garantizando el respaldo municipal a la labor asistencial que realiza esta entidad sin ánimo de lucro en la recogida, almacenamiento y distribución gratuita de alimentos entre familias vulnerables e instituciones benéficas.

Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento de León mantiene su compromiso logístico con el funcionamiento operativo de la sede y nave de la organización. La nave cedida es la situada en las instalaciones del depósito municipal de vehículos en el Paseo del Parque. La administración local continuará haciéndose cargo del mantenimiento y la reparación de los desperfectos que puedan surgir en las instalaciones cedidas, además de asumir íntegramente los gastos de los suministros básicos de agua, luz y la tasa de basuras necesarios para el desarrollo de la actividad.

Asimismo, la renovación del convenio atribuye al Ayuntamiento la gestión del expediente para la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como almacén distribuidor de alimentos, tramitada desde el Área de Salubridad de la Concejalía de Igualdad. Los Servicios Veterinarios municipales continuarán realizando las labores de revisión periódica, supervisión, asesoramiento e inspección para velar por el cumplimiento estricto de la normativa alimentaria.

Por su parte, la asociación Banco de Alimentos de León, entidad fundada en 1995 y sustentada por personal voluntario, asume la gestión directa, la limpieza y el mantenimiento diario del espacio con total autonomía. La organización se compromete a implantar los sistemas de autocontrol requeridos, asegurar la correcta formación de los manipuladores de alimentos y garantizar el cumplimiento de los estándares técnico-sanitarios fijados por la legislación vigente para la atención de las necesidades básicas de la población con menor capacidad económica.