Dos arrestados en León en una megatrama que convertía el dinero de la cocaína en patrimonio: hay 27 detenidos

Dos personas han sido detenidas en la provincia de León en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales.

La actuación, coordinada por EUROPOL, se ha saldado con 27 detenidos en España y República Dominicana y con el bloqueo de un importante patrimonio que, según los investigadores, estaría vinculado a los beneficios del narcotráfico.

Los arrestos se han producido en Madrid (14), Ibiza (4), Almería (3), Málaga (2), León (2), Pontevedra (1) y República Dominicana (1). La operación ha incluido 38 entradas y registros en España y el país caribeño, además de la intervención de agentes de la Policía Judiciária de Portugal.

La investigación se inició en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas.

Las pesquisas permitieron relacionar a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, con más de 1.500 kilos de droga, según informa la Policía Nacional.

Los investigadores sostienen que el entramado constituía la rama española de una estructura criminal vinculada a destacados referentes del narcotráfico internacional.

La organización habría establecido entre 2020 y 2021 diferentes rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando métodos conocidos como «gancho ciego», «rip off» o «preñado».

El dinero de la droga, hacia el ladrillo

Una de las principales líneas de la investigación se ha centrado en el supuesto sistema utilizado por la organización para introducir los beneficios del narcotráfico en la economía legal.

Para ello, los investigados habrían creado y utilizado sociedades vinculadas al sector inmobiliario con las que invertían en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo.

Estas inversiones se concentraban especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid, según la información facilitada por la Policía.

El objetivo, de acuerdo con los investigadores, era ocultar la titularidad real de los bienes y dar apariencia legal a fondos procedentes de actividades ilícitas.

La operación ha permitido acordar el bloqueo de 95 inmuebles, entre ellos 16 villas de lujo, además de la prohibición de enajenar otros activos vinculados a los investigados.

La estructura habría ido más allá del blanqueo de los beneficios generados por sus propias operaciones de narcotráfico.

Según la Policía, los integrantes también habrían comenzado a ofrecer su infraestructura empresarial a otras organizaciones criminales para ocultar y regularizar sus ganancias, un modelo que los investigadores denominan crime as a service.

Más de 1,3 millones de euros en criptomonedas

La operación ha permitido intervenir 271.521 euros en efectivo, además de 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares. A estas cantidades se suma el bloqueo de más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos.

En los registros se han localizado también seis armas de fuego, una de ellas de guerra, así como 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones.

En total, las autoridades han acordado el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles relacionados con los investigados, dentro de las actuaciones dirigidas contra el patrimonio de la organización.

La dimensión internacional de la operación llevó a los investigadores hasta República Dominicana, donde fue localizado y detenido en una villa de lujo uno de los principales responsables de la presunta organización.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron al país caribeño para colaborar con la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana.

La operación permanece abierta. Las autoridades han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos.