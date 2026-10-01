Así será la unidad satélite de radioterapia en el Hospital del Bierzo: licitadas por 5,2 millones las obras de 18 meses

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a la Gerencia Regional de Salud, la licitación, por 5.220.539 euros para construir la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital El Bierzo.

La previsión final de inversión, sumado el proyecto y el equipamiento, va a ascender a los 10.530.143 euros.

Se trata de una actuación prevista en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-25 de la Junta y en la programación plurianual de la Gerencia Regional de Salud en materia de infraestructuras sanitarias de atención hospitalaria.

Con la implantación de esta unidad se persiguen los objetivos de facilitar la accesibilidad a los tratamientos y disminuir los tiempos de desplazamiento y demoras, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes.

La zona destinada para la unidad, cuyas obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses desde que se firme el acta de replanteo, será la planta baja del módulo localizado al sur de la parcela.

Dicho módulo es el más reciente del complejo hospitalario, y la idea es ocupar parte de los antiguos archivos del hospital, un espacio a doble altura donde se ha construido también el nuevo Servicio de Rehabilitación.

Los dos búnkeres para los aceleradores lineales, dadas las necesidades constructivas que requieren, se ubicarán en la zona de ampliación prevista junto al edificio.

Esta nueva unidad estará conectada de forma interna con el resto del Hospital permitiendo el tránsito interior de pacientes y profesionales. Del mismo modo, se generará un acceso directo desde el exterior a la Unidad Satélite de Radioterapia, independiente del resto de accesos al hospital.

El proyecto que se ejecutará una vez adjudicadas las obras contará con una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas, contempla los siguientes espacios asistenciales:

Área de tratamiento: con dos búnkeres para aceleradores lineales, dos cabinas de pacientes, sala de control, tres consultas médicas, aseos de pacientes y almacén.

Área de recepción: con secretaría-administración, y sala de espera de pacientes con aseos.

Área de preparación, hospital de día y curas enfermería: dos salas de preparación, recuperación y hospital de día, una consulta de enfermería y una sala de curas.

Área de simulación: una sala de simulación TAC con dos cabinas de pacientes, una sala de control, aseo para pacientes y almacén.

Área de planificación: una sala de trabajo dosimetría, una sala de moldes, un despacho de radiofísica, y almacén.

Área de personal: una sala de reuniones, una sala de descanso, vestuarios y aseos para el personal.

Locales de apoyo y servicios: locales de sucio y limpieza, almacenes y zona limpia.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha solicitado ya al Ayuntamiento de Ponferrada la correspondiente licencia urbanística para poder iniciar estas obras, que son una de las principales actuaciones sanitarias incluidas en el Plan de Garantía Asistencial para El Bierzo puesto en marcha por la Junta de Castilla y León.

A los 5,22 millones previstos en la licitación de las obras hay que sumarle el importe del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución (187.550 euros), así como el equipamiento de mobiliario y alta tecnología de la unidad -contará por ejemplo con un acelerador lineal valorado en 3 millones de euros y un TAC Simulador de 600.000 euros-. El total de esta actuación supondrá una inversión estimada de 10.530.143 euros.