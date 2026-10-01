Apertura de la feria de cerámica y alfarería de León por las fiestas de San Froilán. Ayto León

La feria cerámica ideal para visitar hasta el 5 de octubre: 46 años de historia con productos actuales e innovadores

La ciudad de León ha inaugurado este jueves, 1 de octubre, una de sus citas referentes dentro del programa de actividades de las fiestas de San Froilán. Se trata de la Feria de la Cerámica y la Alfarería, que cumple ya 46 años de trayectoria.

Esta cita ofrece a vecinos y visitantes los trabajos de artesanos de León y llegados de otros puntos de toda la geografía española.

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha sido la encargada de representar al Ayuntamiento de León en la apertura de esta feria que reúne a 20 profesionales del gremio de la alfarería y la cerámica.

Algunas de las firmas participantes destacan por aglutinar ya cerca de 10 generaciones distintas de experiencia.

La feria está organizada por la Asociación de Cerámica y Alfarería de León, que a su vez representa a ocho talleres de la ciudad, con la colaboración del Ayuntamiento.

La feria tiene un carácter nacional y en ella participan 20 profesionales de León, Zaragoza, Valladolid, Granada, Ciudad Real, Badajoz, Salamanca, Palencia, Segovia, Zamora, Burgos y Ávila.

La edil les ha querido agradecer su participación y ha animado también a los vecinos de la ciudad a visitar esta feria que conjuga modernidad y tradición.

Los puestos estarán abiertos hasta este 5 de octubre en horario de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 horas, en las calles Los Museos y Ruiz de Salazar.

En ellos se exponen trabajos de cerámica actual e innovadora de diferentes estilos, diseños, técnicas y forma de expresión y obras de alfarería contemporánea y tradicional.