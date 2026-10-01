Fallece un trabajador forestal de 48 años tras caer con su máquina por una ladera en Fasgar

Un trabajador forestal de 48 años ha fallecido tras sufrir un accidente con su máquina excavadora en Fasgar (León), como han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A las 14:15 horas del martes 29 de septiembre el Servicio de Emergencias del 112 recibía una llamada del suceso y daba aviso a la Guardia Civil y a Sacyl.

Todo después de que un trabajador forestal sufriera un accidente con una máquina excavadora mientras realizaba trabajos de apertura de pista.

La Subdelegación del Gobierno en León confirma que el hombre cayó con la máquina excavadora por una ladera.

Fueron miembros de la Guardia Civil y del GREIM los que rescataron el cuerpo sin vida del hombre en el lugar.

Desde UGT, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han asegurado que, tras este suceso, “se vuelve a poner de manifiesto la grave situación de precariedad en la que desarrolla su trabajo este colectivo”.

Desde la organización sindical apuntan que este trágico suceso “constata una vez más que las condiciones laborales imperantes en el sector son paupérrimas y no garantizan ni los mínimos estándares de seguridad necesarios para proteger la vida de los trabajadores”.

UGT ha querido transmitir “su más sincero pésame y todo su apoyo a los familiares, compañeros del fallecido y al conjunto del colectivo de bomberos forestales”.

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